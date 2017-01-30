Я, як художник і просто людина, багато чого бачив і пережив у моїй державі. За свої 86 років — надивився… Тому звертаюсь до молодого покоління — вчіть істо-рію, щоб знати правду про наших великих предків, щоб повернути втрачену славу великої цивілізації нашого українського етносу! Бо ще не було на світі ні Європи, ні Московії — як тут стояли білесенькі хатинки і хрущі над вишнями гули. Будуймо нашу Державу! Микола МУДРИЙ, народний художник України, член НСХУ Сьогодні люди хочуть знати, що ж воно було в 1933 році? То-му і розпитують дідусів,…