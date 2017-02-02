Дмитро ПОЖОДЖУК Із колишнім старшим викладачем кафедри історії України Кам’янець-Подільського педагогічного інституту паном Борисом Кушнірем я мав нагоду запізнатися на Міжнародній науковій конференції, присвяченій 100-річчю поселення українців у Канаді. Ми обидва виголошували на конференції наукові доповіді: — на секції літератури, а пан Борис — на секції історії. Я навіть не міг сподіватися, що цей чорнявий, літнього віку, подолянин народився в Канаді, куди колись емігрували його батьки. А як познайомилися ближче, то між нами зав’язалася цікава розмова. Б. Кушнір, як фаховий історик, розповідав про перших українських поселенців Івана Пилипівського (Пилипіва) і…Read More
Чому Дональд Трамп?
Валерій ШВЕЦЬ “Разом ми знову зробимо Америку величною» — сказав у своїй інавгураційній промові 45 президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Це сильні і правильні для Америки слова, це слова надії для людей усього світу, що пов’язують з світовим лідерством цієї держави свої сподівання на краще життя і справедливіший світ. Перемога Сполучених Штатів у холодній війні і саме існування цієї економічної і політичної надпотуги зробили можливим існування незалежної Української держави ось уже протягом чверті століття. Ми, як ніхто інший в світі, зацікавлені, щоб і надалі Америка нікому не поступилася…Read More
«Я житом возвеличу звід строфи…»
(кілька штрихів до творчого портрета) Петро СОРОКА Як в літака, є в мене чорна скринька, У ній — усе, від “гей!” до “ой!” і “ох!” Її колись — сторінка по сторінці – Хтось прочита. Хотілося, щоб Бог. М. Пасічник Михайло Пасічник працює у літературі не одне десятиліття, і його творчість не про-ходить поза увагою широкого читацького загалу та професійних літераторів, у його ак-тиві десятки виданих книг, про нього писа-ли знані критики і письменники: М. Сухо-вецький, проф. П. Білоус, М. Мачківський, М. Слабошпицький. “М. Пасічник не нале-жить до авторів, що товчуться…Read More
Коли головний герой — інтелект
Коли головний герой — інтелект Микола КУЧЕРЕПА, професор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Зовсім не забаганки наших читачів або уподобання письменників нині вивели історичний роман на передній край уваги. Очевидячки, винуватець подібного — його величність Час. І наша сучасна література в цьому жанрі має достойні наробки. Своє місце в історичній романістиці належить творам Івана Корсака. Роман “Борозна у чужому полі» — то книга про славетну родину Тимошенків, де старший брат Степан вважається батьком американської прикладної механіки, найменший Володимир був членом уряду Рузвельта, а середульший Сергій — член Центральної…Read More
І в а н К о р с а к. На розстанях долі
Іван КОРСАК На розстанях долі (уривки з роману) 14 Обачно ступаючи поміж могил, щоб часом на гілку суху не втрапити, Віра йшла попрощатися із Надійкою — завтра вона з вояками має далі іти. Густішала ніч по хмурному надвечір’ї, тільки на мить було розірвалися хмари та з-за них раптом зірка визирнула, зблиснувши неочікувано, і Вірі аж млосно на серці стало: то донечка моя привіталася… Тиша велика стояла на цьому тихому місці, тільки кажан інколи крилами прошурхотить над головою та зрідка хіба кількастолітній дуб заскрипить — чи то крекче від немочі…Read More
Міністерству освіти і науки України
Вельмишановна пані Міністр! Правління Всеукраїн-ського товариства “Просві-та” ім. Тараса Шевченка що-йно одержало і оприлюдни-ло в газеті “Слово Просвіти”, ч. 4 відповідь на Ухвалу нау-ково-практичної конференції “Державна мова в освіті” від 5 жовтня 2016 року за підпи-сом першого заступника Мі-ністра В. В. Ковтунця. Дякує-мо за відповідь. Але відповідь далеко не повна. Поза увагою залишилися такі пункти ухвали: “Міністерству освіти і нау-ки України: а) щоб підняти престиж української мови серед учнів і забезпечити їхню повноцінну мовну грамотність, упродовж усього шкільного дня, включа-ючи перерви, в навчальних та навчально-виховних закладах з українською мовою навчан-ня…Read More
Брудні танці «гімназистки»
Брудні танці “гімназистки» Емілія ФРОЛОВА, член НСЖУ, член ВУТ “Просвіта» ім. Т. Шевченка Уже майже півтора року “Слово Просвіти» інформує громадськість про конфлікт навколо українськомовної ЗОШ № 1 у прифронтовій Костянтинівці Донецької області. Про нього знає вся Україна, але навіть це не спонукає владу нарешті його вирішити. Нині виникли суперечки з приводу нового законопроекту про мову, то чи потрібно когось переконувати, як важливо саме зараз боротися за кожну таку школу, особливо в Донбасі? Справжню, українськомовну, а не якусь гібридну, двомовну? У цьому конфлікті найбільше вражає зневага, з якою чиновники…Read More
Маріупольська лінія оборони
Маріупольська лінія оборони Кілька днів тому в Музеї книги і друкарства України відкрилася цікава художня виставка «Знаки життя». Представлені тут сорок живописних полотен маріупольських художників Сергія Баранника і Володимира Харакоза свідчать, що як і наші бійці на передовій, так і вони надійно, впевнено тримають культурну лінію оборони. І має вона не менше стратегічне значення у захисті територіальної цілісності і незалежності України, ніж панівні висоти навколо цього приазовського фронтового міста. Що ж стосується безпосередньо маріупольських «десантників», то обидва художники-побратими мають чимало спільного і водночас не менш індивідуального. Але найголовніше те,…Read More
Про дозу дьогтю в бочці меду
Статистика українського друку на тлі гібридної війни Дмитро ПИЛИПЧУК Український переклад: націє-, державо- і культуротворення Для будь-якої країни світу статистика перекладного книговидання засвідчує архіважливі культурні процеси розвитку чи занепаду. у перші місяці після Помаранчевої революції Максим Стріха писав, що “…перспективи українського художнього перекладу можна оцінити стримано-оптимістично». Власне, тоді ж він відзначив, що “Соломія Павличко (у праці) “Дискурс модернізму в українській літературі” (1997, 1999) послідовно розглядає роль перекладу як засобу модернізації літератури». Вочевидь, Максим Стріха у своєму “стриманому оптимізмі» не брав до уваги статистику українського друку. Огляньмо проблему…Read More
Легендарний 61-й мобільний шпиталь
С. МАСЛОВСЬКА, Війна породжує ненависть, жорстокість, братовбивство. Але нерідко стає нагодою проявити велич людського духу і насампе-ред — небайдужість. Саме ця ри-са ось уже понад два роки не по-кидає “Заставнівську волонтер-ську сотню”. І коли про нашу ді-яльність дізналися у 61-му вій-ськовому мобільному шпиталі і запросили навідатися до них, рі-шення ухвалили одноголосно: їдемо! Тим паче, це саме той ле-гендарний шпиталь, фахівці яко-го рятували життя героїв Іловай-ського котла. Курс — на Маріуполь та Волноваху Поспішаємо до військово-го шпиталю ще й тому, що начме-дом там служить наш земляк із се-ла Погорілівка Віктор Дупешко….Read More