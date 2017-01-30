У часоплині буття хочеш чи ні, а ювілей стоїть на порозі традиційно з найкращими зиченнями Василе-ві Клічаку — відомому поетові та видавцеві, лауреату багатьох премій. Чарівний годинник у січні нацокає йому аж шість десятків літ, які оселилися і живуть у його поезіях, не старіють, зберігають енергію душі, зачаровують неповторним словом. Таємничий поетичний ключ Приходиш у світ — і нічого не розумі-єш. Ростеш — ще рясніше загадок. Настає зрілість — знову намагаєшся вникнути в таїну предметів та явищ. Марна справа. За сімома замками механізм буття. Ковзаєш поверхово поглядом і маєш єдиний…Read More
Не буде села — не буде хліба
До нас у редакцію читачі не лише дописують, іноді при-ходять, радяться, розповідають про наболіле. Нещодавно завітав кандидат сільськогосподарських наук, винахідник Олексій Онуфрійович ПРОЦЕНКО. Він поділився своїми спогадами про рідне село, де “народився, трудився і жив” і де “народ український всім серцем своїм полюбив…” Ця любов давала йому натхнення до навчання, до праці, з нею звіряв усі свої помисли й справи, а його рідне село, земляки були для нього завжди “центром земного тяжіння”. Нині він мешкає в Києві, має поважний вік, але щиро пе-реживає за свою малу батьківщину. Біографія нашого гостя…Read More
Чого і хто це все робив?
Я, як художник і просто людина, багато чого бачив і пережив у моїй державі. За свої 86 років — надивився… Тому звертаюсь до молодого покоління — вчіть істо-рію, щоб знати правду про наших великих предків, щоб повернути втрачену славу великої цивілізації нашого українського етносу! Бо ще не було на світі ні Європи, ні Московії — як тут стояли білесенькі хатинки і хрущі над вишнями гули. Будуймо нашу Державу! Микола МУДРИЙ, народний художник України, член НСХУ Сьогодні люди хочуть знати, що ж воно було в 1933 році? То-му і розпитують дідусів,…Read More
До джерел духовності
Надія СВИЩЕВСЬКА, голова Сарненського РО ВУТ «Просвіта» імені Т. Шевченка Рівненської області Нещодавно просвітяни Рівненщини відвідали Сарненський історико-етнографічний музей. З непідробною цікавістю розглядали ексклюзивні експонати Поліського регіону, фотографували, переймали досвід, яким щедро ділилася Раїса Тишкевич, завідувачка цього духовного, історичного і культурного осередку. А зібралися ми на розширене засідання президії Рівненського ОО «Просвіти», присвячене 148-річчю його утворення, яке відбулося в МБК «Залізничник» у формі науково-практичної конференції «Проблеми дослідження та збереження пам’яток меморіального мистецтва». Розпочав захід голова ОО Іван Вєтров. Він повідомив, що свого часу в селі Немовичі мешкав активний просвітянин…Read More
Так виховували
ван ЮЩУК, професор, член НСПУ, заслуже-ний діяч науки і техніки України “Маємо те, що маємо”, — сказав якось один із наших пре-зидентів. А маємо повсюдну ко-рупцію у верхах, чи, точніше, зло-дійство, і матеріальну заклопота-ність у низах. Бездуховність, ли-цемірство, брехня, егоїзм, пожад-ливість, з одного боку, і націо-нальна безпам’ять, втома, байду-жість, безпринципність, догідни-цтво (удаване чи справжнє?) — з другого. Симптоми рабовласника й раба. Але відразу ж слід зроби-ти й істотне застереження — це в загальній обивательській масі, бо останнім часом стрімко зростає кількість небайдужих особистос-тей: Революція гідності, Небес-на Сотня, жертовне волонтерство на…Read More
Мовний світ Олекси Тихого та мовнодержавні реалії сьогодення
Говорячи про патріотизм, його навантаження в суспільному поступі окремого народу та народів загалом, О. Тихий пропонує для спостереження глибокі думки В. фон Гумбольдта: “Языку нет ничего равного, кроме духа. Вместе с духом он возводится к божественному началу» (с. 359), що й сьогодні функційно навантажені, адже в них наголошено неповторність мови, її вагомість у становленні народу, його духу. Не менш вагомими є пропоновані читачеві сентенції Д. Яворницького з глибин історії козацтва, що майстерно виокремлюють навантаження української мови у формуванні козацького побратимства: “Но всякому, кто бы он ни был, откуда бы и…Read More
Тетяна ЧЕРЕП-ПЕРОГАНИЧ: «Ти сьогодні у мене є»
Яблуневе кохання Яблуневе кохання моє По весні і п’янить, і чарує. Неземну надзвичайність дарує, Насолоду й натхнення дає. Треба що, аби бути щасливою?! Буйно квітнуть бажання й думки. Лиш торкнуся твоєї руки, Як одразу надіюсь і вірую. Почуття, як сади плодоносять, Підбираю найкращі слова. В них надія моя ожива, Вони пісню у серце приносять. Яблуневе кохання моє, Мрій суцвіття дурманить і радує. Я про вчора тобі не нагадую. Ти сьогодні у мене є. Зустріч Сховалось сонце у жита, Захмарилось безкрайнє небо. Змінилась я — давно не та, І не такого…Read More
Іван КОРСАК. На розстанях долі
Іван КОРСАК На розстанях долі (уривки з роману) 14 Обачно ступаючи поміж могил, щоб часом на гілку суху не втрапити, Віра йшла попрощатися із Надійкою — завтра вона з вояками має далі іти. Густішала ніч по хмурному надвечір’ї, тільки на мить було розірвалися хмари та з-за них раптом зірка визирнула, зблиснувши неочікувано, і Вірі аж млосно на серці стало: то донечка моя привіталася… Тиша велика стояла на цьому тихому місці, тільки кажан інколи крилами прошурхотить над головою та зрідка хіба кількастолітній дуб заскрипить — чи то крекче від немочі…Read More
Чесний аналіз проекту нового мовного закону
Володимир ФЕРЕНЦ, м. Івано-Франківськ Відверто кажучи, дуже не хочеться аналізувати проект Закону “Про забезпечення державної підтримки заходів з розвитку, популяризації та захисту російської на інших мов в Україні”, внесеного нардепом Є. В. Балицьким. Бо писав аналітику майже до кожного мовного законопроекту, але не певен, що політикам це потрібно. Суспільство стомилося від політизації мовного питання. Тому згаданий законопроект українці засуджують, але практично немає аналітики. Недавно натрапив на один такий розпачливий відгук про “чергове вкидання мовного питання у суспільну свідомість, що повністю лягає у стратегічну лінію історичного агресора, для якого України як…Read More
Відкритий лист до Міністра освіти і науки Лілії Гриневич щодо проекту Типового навчального плану для 10—11 класів
Відкритий лист до Міністра освіти і науки Лілії Гриневич щодо проекту Типового навчального плану для 10—11 класів Шановна Ліліє Михайлівно! Користуючись запрошенням Міністерства освіти і науки України “взяти участь в обговоренні проекту Типового навчального плану для 10—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розробленого відповідно до Базового плану Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011, № 1392, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 29.09.2016 р., № 1167» (http://mon.gov.ua/citizens/zv’yazki-z-gromadskistyu/konsultacziyi-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya-2016.html), уважаємо за необхідне висловити міркування стосовно проекту Типового навчального плану для 10—11 класів. З ОГЛЯДУ НА…Read More