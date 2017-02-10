Проблема, яку нарешті слід вирішити

Несподівана і неприємна оказія — екс-гумація праху видатного поета О. Олеся в

Празі по-справжньому сколихнула укра-їнську громадськість і гостро поставила на

порядок денний ідею, котра раніше вряди-годи з’являлася в інформаційному просто-рі, — створення Національного пантеону

видатних українців, які волею долі знайшли

спочинок поза Україною. Хочеться споді-ватися, що нарешті реалізація такої благо-родної ідеї перейде в практичну площину.

Водночас хочемо звернути увагу й на

інший можливий аспект вирішення цьо-го питання. Мовимо про доцільність чи й

необхідність перепоховання відомих на-ших діячів на їхній ба́тьківщині, в їхніх рід-них краях, як правило, опоетизованих у їх-ніх же творах. У таких випадках, окрім ви-конання останніх бажань цих людей бу-ти похованими в рідній землі, позитивно

розв’язуватиметься в тих місцевостях і ши-роке коло інших національно-відроджу-вальних завдань, зокрема соціально-еко-номічних, гуманітарних, побутових. По-над 20-літній досвід пошанування поета

Тодося Осьмачки в його рідному селі добре

засвідчує такі наші розмисли. Цим про-диктований і наш лист-клопотання, що

його подаємо тут.

Лист-клопотання

про перепоховання праху українського пись-менника Тодося Осьмачки зі США до України

У травні 2020 року виповнюється 125

років із дня народження видатного укра-їнського письменника Тодося Степанови-ча Осьмачки, який народився в с. Куців-ка Смілянського району Черкаської облас-ті, а жорстока життєва доля повела його в

далекі світи: закінчив він життєвий шлях і

похований у Сполучених Штатах Амери-ки (цвинтар святого Андрія Саут-Баунд-Брук, штат Нью-Джерсі).

Унікальна творчість Тодося Осьмачки,

яку в роки державної незалежності повер-нули в Україну, вивчається у школах і ви-шах, одною з питомих рис має винятко-ву “романтичну тугу за омісцевленням”

(Ю. Лавріненко), тобто глибинно, архетип-но заглиблена в найрідніші поетові місця:

абсолютна більшість його творів написана

в координатах Черкащини, Смілянщини,

Куцівки, що їх, утім, митець осмислював

органічною частиною України. У багатьох

творах Т. Осьмачки розсипані назви топоні-мів навколо його рідної Куцівки:

А в Буді, в Рохмистрівці, в Санджарівці

та ще в Макіївці і в Ташлику,

і в тихій Шполі, і на Сигнаївці,

і за Цвітковою у В’язівку,

і на скелястім Тясмині, в Тернівці,

мов на осиковім старім пеньку,

у тиші вогкій, весняній, урочій

світилося з церков посеред ночі…

Ця строфа з поеми Т. Осьмачки “По-ет”. А в повоєнний час, будучи вже поза

Україною, митець писав в одному з віршів:

…в Баварії я став, мов гострий колос

або мов з хмари спущена стріла

з бажанням–тугою почути голос

з далекого черкаського села…

Ось уже понад 20 років, починаючи

зі 100-літнього ювілею Т. Осьмачки, йо-го рідна Куцівка у травневі дні стає епі-центром велелюдних пошанівних заходів

для всієї Смілянщини, Черкащини, Укра-їни. У рідному поетовому селі встановле-на меморіальна дошка на його честь, на

місці колишньої садиби Осьмачок уста-новлено пам’ятний знак, відроджено ве-личний, неодноразово згадуваний поетом

храм (Української Автокефальної Право-славної Церкви), є вулиця імені поета, му-зейний куточок, який до ювілею поета пе-ретвориться на великий музей, під який

надається в селі історичне земське примі-щення, що його знав і бачив Т. Осьмачка.

У Черкаському національному уні-верситеті провели дві наукові конферен-ції всеукраїнського масштабу за творчістю

Т. Осьмачки, 2012 року обласна письмен-ницька організація і благодійники встано-вили і щорічно присуджують Всеукраїнську

літературну премію ім. Т. Осьмачки (лауре-атами стали знані українські письменни-ки М. Дочинець, В. Трубай, В. Горбатюк,

О. Різників), тривалий час діє благодійний

фонд “Тодось Осьмачка”, щорічно на Чер-кащині друкуються твори Т. Осьмачки чи

книги-дослідження про нього…

Осьмаччин ювілей, який наближаєть-ся, й усталена традиція вшанування по-статі й творчості митця в його рідному се-лі спонукають до того, щоб у встановлено-му порядку від імені членів родини Тодо-ся Осьмачки, передовсім його сина, Іго-ря Тодосійовича Осьмачка, онуків Олек-сандра Ігоровича Осьмачка, Євгена Іго-ровича Осьмачка, інших родичів, від гро-мади с. Куцівка, благодійного фонду “То-дось Осьмачка” та Черкаської обласної ор-ганізації Національної спілки письменни-ків України порушити клопотання перед

Кабінетом Міністрів України про перепо-ховання праху Т. С. Осьмачки зі США до

України (до Куцівки).

Смілянська районна і Черкаська об-ласна влада підтримують це клопотання і

готові посприяти в його вирішенні.

Свого часу добрий знайомий Тодося

Осьмачки, видатний український поет Єв-ген Маланюк у вірші “Пам’яті Т. Осьмач-ки” писав:

Ні, не ув’язнить глина чужини

Твою труну, твій попіл вогнепальний,

Бо правнуки, що будуть знов сини,

Перенесуть у тишу спочивальні.

Посадять дуб. І, щоб з землею злить,

Чебрець розстелять килимом духмяним.

Внизу Дніпро котитиме блакить,

А в Києві шумітимуть каштани.

Аби збувся цей своєрідний заповіт-пророцтво, закликаємо всіх, хто може по-сприяти у вирішенні справи перепохован-ня праху Т. Осьмачки в його рідному селі,

зробити це. Ми звертаємося до української

громади у США, до державних інституцій

і громадських організацій, до приватних

осіб…

Ідея повернення праху видатних укра-їнців на рідну землю давно витає над Укра-їною. Хай ця патріотична, добра справа

почнеться з Тодося Осьмачки…

Зі щирою повагою, надією і вдячністю

Володимир ПОЛІЩУК, доктор філоло-гії, професор, голова координаційної ради

творчих спілок Черкащини, заслужений

працівник освіти України;

Володимир ТКАЧЕНКО, письменник,

голова ЧОО Національної спілки пись-менників України;

Іван ФІЗЕР, голова ЧОО Національної

спілки художників України, заслужений

художник України;

Валентина КОВАЛЕНКО, письменни-ця, громадський діяч, депутат Черкаської

обласної ради;

Леонід ТРОФИМЕНКО, художній керів-ник і головний диригент Черкаського акаде-мічного заслуженого українського народного

хору, заслужений діяч мистецтв України;

Ольга МАРТИНОВА, голова ЧОО На-ціональної спілки народних майстрів

України, заслужений майстер народної

творчості України;

Володимир ОСИПОВ, директор Чер-каського академічного обласного муз-драмтеатру ім. Т. Г. Шевченка, заслужений

діяч мистецтв України;

Василь ЗАХАРЧЕНКО, письменник,

лауреат Шевченківської премії, заслуже-ний працівник культури України;

Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ, пись-менник, лауреат Шевченківської премії,

виконавчий директор Ліги українських

меценатів;

Микола БАБАК, народний художник

України, лауреат Шевченківської премії;

Григорій ДІХТЯРЕНКО, письменник,

народний депутат України ІІ скликання;

Олександра ТЕЛІЖЕНКО, заслуже-ний майстер народної творчості України,

член Комітету з присудження Національ-ної премії України ім. Т. Г. Шевченка;

Іван БОНДАР, народний художник

України;

Василь ПАХАРЕНКО, доктор філоло-гії, професор, письменник;

Василь ТРУБАЙ, письменник, лауреат

Всеукраїнської літературної премії ім. То-дося Осьмачки;

Василь ГОРБАТЮК, письменник, ла-уреат Всеукраїнської літературної премії

ім. Тодося Осьмачки;

Олекса РІЗНИКІВ, правозахисник,

письменник, лауреат Всеукраїнської літе-ратурної премії ім. Тодося Осьмачки

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