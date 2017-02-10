«Журавлик» в Іспанії

“Журавлик» у Європі

Іван НЕТЕЧА,

директор дитячої хорової школи, художній керівник і диригент народної дитячо-юнацької хорової капели “Журавлик»

На запрошення мерії іспанського міста Бургос, асоціації “Культура сучасного світу» та за погодженням з Міністерством культури України 8 днів із творчою місією перебувала в іспанському місті Бургос народна дитячо-юнацька хорова капела “Журавлик» Кам’янець-Подільської дитячої хорової школи та міського будинку культури. Асоціація організувала участь капели у Різдвяних фестивалях, концертах в іспанських містах.

Різдвяні фестивалі, концерти спрямовані на популяризацію кращих зразків хорової духовної та світської музики країн Європи.

За два місяці “Журавлик» підготував дві концертні програми з 35 творів. Одна програма — духовна музика, друга — світська музика.

Дорога до Іспанії пролягала через Польщу, Німеччину,Францію. Прекрасними були оглядові 9-годинні екскурсії у Празі та Парижі.

Імпресаріо Альберто Дієз Бланко забезпечив 27 хористок, художнього керівника, концертмейстера Ольгу Гренівецьку, відеооператора-фотографа Ярослава Нетечу, перекладача Дмитра Назаренка, двох водіїв проживанням у хостелі “Бургос», де до наших послуг були представлені комфортабельні кімнати, харчування.

Юні хористки з давнього Кам’янця-Подільського демонстрували свою майстерність перед мешканцями, туристами іспанських міст Бургос, Прадолуенго (провінція Бургос), Куельяр (провінція Сеговія), Аревало (провінція Авіла). За 7 днів “Журавлик» дав 18 концертів.

Перший концерт у Бургосі відбувся у театрі “Клунія», культурний центр Франціско Салінаса, який зібрав близько 500 слухачів. На професійному рівні зіграли фортепіанні твори студентки Національної музичної академії ім. Петра Чайковського Олена Кухар, Марія Пастух. Порадувала слухачів академічним співом студентка Чернівецького обласного училища мистецтв ім. С. Воробкевича Діана-Марія Марчук. Усі випускниці дитячої хорової школи і досі учасниці хорової капели “Журавлик». Усі надзвичайно зраділи тому, що в міській газеті “Diario de Burgos», № 40 від 30.12.2016 р., зранку вже була стаття-анонс про “Журавлик» під назвою “Ангельські голоси України в районі Гамонал (Gamonal)».

Завдяки теплій погоді (+16) “Журавлики» здійснили Різдвяні анімації (оживлення) вулиць у районі Гамонал, Зона G: Еладіо Перладо, Сантьяго, Франциско Грандмонтанья у Бургосі. Всього дев’ять 30-хвилинних концертів колядок та щедрівок. Найбільше захоплення у публіки викликали колядки: “Свята ніч», “Повний благосні» і знаменитий на весь світ “Щедрик».

Успішно відбулися концерти “Журавлика», в театрі “Глорієта», м. Прадолуенго, провінція Бургос; культурному центрі “Альфонсо де ла Торре», м. Куелья, провінція Сеговія; театрі “Кастілла», м. Аревало, провінція Авіла.

Надовго запам’ятається дівчатам, керівникам сердечна зустріч із мером м. Бургос Хав’єром Лакальє, який подякував за приїзд, за Різдвяні концерти “Журавлика» в Іспанії.

Після останнього концерту в м. Аревало ми переїхали в Барселону, де здійснили оглядову екскурсію. Потім була Італія, зупинка на оглядову екскурсію у м. Венеція. Перетнувши Словенію, ми зробили коротку зупинку на площі Героїв у столиці Угорщини Будапешті.

Вражень і емоцій у хористок безліч, вони не тільки набули такого важливого для себе творчого досвіду, а й познайомилися з культурою, побутом Іспанії. Поїздка стала для них незабутньою, адже вона була першим виїздом за кордон.