учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Морально-світоглядне природовідповідне й ультуровідповідне вчення Г. С. Сковороди в сьогоденні» до державних органів України та української громадськості

У Києві відбулася Міжнародна науково-практична конференція “Морально-світоглядне природовідповідне й культуровідповідне вчення Г. С. Сковороди в сьогоденні”, в роботі якої взяли участь науковці, педагоги, митці, журналісти, представники громадських організацій.

Конференцію проведено згідно з Програмою Всеукраїнських Сковородинських навчань “Пізнай себе” і приурочено до 295-ліття від народження (3 грудня) й 223-х роковин пам’яті (9 листопада) Григорія Савовича Сковороди (1722—1794) — великого українського мислителя-мудреця, педагога, філософа, поета, композитора, музиканта, співака, духовного практика, культурно-освітнього подвижника.

Підтримуючи ініціативи конференції, присвяченої 290-літтю Г. С. Сковороди, на якій схвалено Великий проект “Григорій Сковорода—300”, вважаємо першочерговим здійснення таких важливих підготовчих заходів до 300-літнього ювілею українського генія:

1. З метою урочистого відзначення на державному рівні 300-ліття Г. С. Сковороди необхідно ухвалити відповідну Постанову Верховної Ради України із внесенням Сковородинського ювілейного року до Календаря пам’ятних дат та ініціювати перед ЮНЕСКО про відзначення цієї пам’ятної дати на світовому рівні.

2. Спільними зусиллями МЗС України та українських закордонних громад установити пам’ятні знаки в країнах перебування Г. С. Сковороди: Словаччині, Чехії, Угорщині, Австрії, Північної Італії, Німеччині, Польщі.

3. Створити на базі Малої Академії наук України Науково-освітній веб-портал “Григорій Сковорода” з метою висвітлення всієї бази знань про феномен Г. С. Сковороди: педагогічної, філософської, поетичної, композиторської, музично-співочої спадщини енциклопедиста та здобутків українського й зарубіжного сковородинознавства; ознайомлення української та світової спільноти з усіма аспектами подвижницького життя й культурно-просвітницької діяльності мудреця; популяризація природовідповідного й культуровідповідного морально-світоглядного руху Сковородинства.

4. Підготувати й видати повне академічне зібрання творів Г. С. Сковороди з паралельними текстами — мовою оригіналу та в перекладі сучасною українською мовою.

5. Підготувати й видати фундаментальну “Сковородинську енциклопедію”, де має бути підсумовано понад двохсотрічний досвід вивчення всіх аспектів Сковородіани в українському й зарубіжному сковородинознавстві та визначено належне місце Г. С. Сковороди в національній і світовій культурах.

6. Створити ґрунтовний навчально-методичний посібник з вивчення творчості й життєвого шляху Г. С. Сковороди для загальноосвітніх закладів.

7. Інтегрувати вивчення філософської й літературної спадщини Г. С. Сковороди на засадах його філософсько-освітньої системи в уроки мови, літератури, історії, природознавства тощо.

8. Увести в навчальні програми музичних закладів України вивчення композиторської, музичної й співацької спадщини Григорія Сковороди.

9. Запровадити музичні програми (концерти хорового, сольного співу та інструментального виконавства) з творів Г. С. Сковороди та творів інших композиторів на поезію Сковороди в Національній філармонії України та інших концертних залах України.

10. Вивести на широку українську сцену драматургію, читану й співану поезію Г. С. Сковороди.

11. Запровадити Всеукраїнський фестиваль дитячого музичного мистецтва “Грицева сопілка”.

12. Систематизувати всю наявну фільмографію про Г. С. Сковороду та зняти нові художні й документальні фільми про феномен мудреця для регулярного широкого показу по телебаченню і в кінотеатрах.

13. Систематизувати всю наявну образотворчу Сковородіану (живопис, графіка, скульптура), проводити художні виставки та видавати мистецькі альбоми.

14. Регулярно проводити науково-практичні конференції з метою поглибленого вивчення творчої спадщини Г. С. Сковороди та представлення суспільству досягнень у галузі сковородинознавства.

15. Оформити “Класи-світлиці Григорія Сковороди” в середніх школах, середніх спеціальних та вищих навчальних закладах з відповідним поліграфічним та Інтернет-ресурсом для унаочнення вивчення педагогічної, філософської, поетичної, музично-співочої спадщини, подвижницького життя й культурно-просвітницької діяльності Г. С. Сковороди. Класи-світлиці сприятимуть синтезуванню й освоєнню багатого розмаїття енциклопедичної спадщини Г. С. Сковороди.

16. Створити Меморіальні музеї Г. С. Сковороди в Києві (в одному зі старовинних будинків на Подолі) та в Харкові (в колишньому будинку Є. О. Щербиніна).

17. Щоосені, до дня пам’яті Г. С. Сковороди 9 листопада висаджувати дерева під символічною назвою “Гаї Григорія Сковороди”. На основі цієї громадської ініціативи затвердити державну екологічну програму відродження природно-культурного середовища в Україні.

18. Запровадити туристичний просвітницький шлях “Кільце Сковороди” за маршрутом: Київ—Чорнухи—Лохвиця—Лубни—Полтава—Харків—Великий Бурлук—Бабаї—Валки—Сковородинівка—Коврай—Переяслав—Київ.

2017 р., м. Київ