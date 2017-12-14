Незабутнім предкам — вдячні нащадки

Микола САВЧУК,

м. Коломия

Ідеї народжують не лише творчі люди, а й меценати. Одним із таких активних людей і доброчинців нашого краю є Дмитро Васильович Гладуняк. Знають його не лише як успішного підприємця, керівника з багаторічним досвідом, заслуженого працівника сільського господарства України, а насамперед як небайдужу, добру й жертовну людину. Пан Гладуняк завжди підтримує Коломийське міськрайонне об’єднання ВУТ “Просвіта”.

Дмитро Гладуняк побував у багатьох європейських країнах і придивився до всього цікавого й корисного. У Литві він побував на знаменитій Горі Хрестів, у музеї просто неба з назвою “Символ мук, надій і резистенції народу ХХ століття.” Там надихнувся поставити гідний пам’ятний хрест усім незабутнім предкам за велику історію рідного Печеніжина. І почав утілювати ідею у життя.

Спочатку пан Дмитро розраховував побудувати монументальний хрест упродовж двох років. Та коли про цей задум довідався його приятель, а наш краянин з с. Марківки біля Печеніжина Мирослав Чемерис, то погодився стати партнером Дмитра Гладуняка. Мирослав Чемерис уже понад 15 років живе й працює в німецькому місті Ляйпціґу. Там його сім’я, бізнес та нові друзі. Але тут найдорожче — мама, могили тата й мудрого діда, який опікувався онуком, коли помер батько. Сюди, до рідних гір, до товаришів і родичів, повертаються його дороги. Тож Мирославові Чемерису не байдужі такі духовні задуми. Тому й постав пам’ятний хрест не за два роки, а за рік у центрі Печеніжина, біля школи. Спроектував хрест наш краянин, заслужений художник України Мирослав Ясінський, який використав традиційні гуцульські й християнські символи. Лаконічний напис “Предкам від нащадків” запропонував теж краянин, письменник Микола Савчук. Проектні роботи виконав досвідчений Іван Мироняк з Коломиї. А саму роботу — майстри справ каменярських з Городенківщини — працівники фірми, яку очолює Василь Штайнбах. Допомагав їм печеніжинський підприємець Василь Вінтоняк. Долучилися до благородної справи й місцеві господарі Василь Гладуняк та Володимир Семенюк.

Недавно ініціатор цієї духовної пам’ятки Дмитро Гладуняк запросив широке коло відомих не лише на Коломийщині підприємців, керівників, щоб познайомити їх із меценатами, авторами й будівничими хреста. Він і відкрив велелюдний захід, а потім запросив до слова голову Печеніжинської ОТГ Ігоря Довірака, голову міськрайонного об’єднання ВУТ “Просвіти” Василя Глаголюка, творчий дует Мирослава Ясінського та Миколу Савчука, проектанта Івана Мироняка, лікаря й поета Михайла Довірака та інших.

— Я хочу, — зізнається Дмитро Васильович, — щоб подібні справи робили й інші заможні люди. Дуже приємно, що маю кому передати свій підприємницький і меценатський досвід, що в Печеніжині й околицях живуть небайдужі молоді люди. Маю на увазі таких, як Василь Вінтоняк, який успішно розвиває свій бізнес у Печеніжині. Але багато наших краян тепер на Заході, і вони також повинні брати приклад з німецького підприємця українського роду Мирослава Чемериса. Спільно ми зможемо зробити ще багато корисних справ, щоб колись наші нащадки були вдячні нам так, як ми тепер вдячні наших предкам.