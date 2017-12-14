Рівненська «Просвіта» відсвяткувала 100-річний ювілей

Іван ВЄТРОВ,

голова Рівненського ОО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка

11 грудня 2017 року у приміщенні Рівненського обласного академічного українського музично-драматичного театру відбулася Урочиста академія з нагоди 100-річного ювілею Товариства “Просвіта” на Рівненщині.

Передувала цьому ювілейна наукова конференція. У залах театру були представлені просвітянські виставки: вишитих портретів “Достойники Рівненщини в українському державотворенні”, “Історія “Просвіти” в світлинах”, просвітянських видань, літературного альманаху “Проріст”, бібліотечка Уласа Самчука. До 100-літнього ювілею підготовлена книга “Історія “Просвіти” Рівненщини”, в яку увійшло понад 100 статей.

З нагоди славного ювілею — 100-річчя Рівненського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка — зібралися просвітяни краю, ветерани Товариства, ветерани УПА, представники органів влади, громадськість краю.

Просвітян привітали та вручили нагороди гості: Архієпископ Рівненський і Острозький, виконувач обов’язків Екзарха Європи Іларіон, єпархіального управління — протоієрей Сергій Лучанин та керівник інформаційно-видавничого відділу протоієрей Василій Рудницький, голова Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка Павло Мовчан та його заступник Георгій Філіпчук; перший заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець (один із голів обласного товариства 1995—1998 років), заступник голови Рівненської облдержадміністрації Світлана Богатирчук-Кривко, заступник голови Рівненської обласної ради Олексій Бучинський, голова Рівненського обласного об’єднання товариства “Просвіта” Іван Вєтров.

Від просвітян виступила ветеран “Просвіти” Євгенія Гладунова, яка стояла біля витоків відродження товариства “Просвіта” у нашому краї.

Понад 100 достойників були нагороджені заснованою обласним об’єд­нанням відзнакою — ювілейною медаллю “100 років Рівненській “Просвіті”.

Вітання також надійшли від Миколи Жулинського, директора Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України, академіка Національної академії наук України, та Товариства української мови у Чикаго в особах Віри та Богдана Боднаруків.

Творами народнопісенного фольклору часів визвольних змагань, героїчних сторінок боротьби української революції 1917—21 рр., Української Повстанської Армії, міжвоєнного періоду, які піднімали дух українців упродовж нелегкого столітнього періоду, вітали після урочистої частини мистецькі колективи: народний аматорський хор “Верес” Рівненського міського будинку культури (керівник — заслужений працівник культури України Петро Невірковець); архієрейський хор “Знамення” Свято-Покровського собору Української Православної Церкви Київського Патріархату (регент — протодиякон Володимир Іваник); капела бандуристів музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету (художній керівник та диригент — заслужений діяч мистецтв України Тетяна Свентах); народний аматорський фольклорний ансамбль “Горина” (керівник Людмила Вострікова); співак та композитор, керівник легендарного гурту “Чорні черешні” Юрій Поліщук, який виконував уже легендарні пісні Олександра Смика; народний аматорський чоловічий вокальний гурт “Литаври” Демидівського районного будинку культури, керівник — Вадим Васькевич; зразковий аматорський естрадний хор “Фантазія” Рівненського міського будинку культури, керівник Галини Давидюк; артисти театру з уривком вистави “Маруся Чурай” за твором Ліни Костенко. Поезію Тараса Шевченка та Василя Симоненка читали студентки Рівненського державного гуманітарного університету Анастасія Опалько та Олександр Палій.

По завершенні Урочистої академії поклали квіти до пам’ятного знака товариству “Просвіта” в міському парку імені Т. Шевченка.

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