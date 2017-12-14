У Львові лунають «Сурми Звитяги»

У Львівській опері відбувся ХVIII фінальний концерт Всеукраїнського дитячоюнацького фестивалю мистецтв “Сурми Звитяги”.

Засновники фестивалю — Львівське ОО ВУТ “Просвіта” імені Т. Шевченка, Центр національного відродження ім. С. Бандери та ГО “Сурми звитяги”.

Мета заходу — пропагування серед дітей та юнацтва кращих зразків мистецьких творів патріотичного спрямування, що розкривають героїчний шлях національновизвольної боротьби українського народу в ХХ столітті, вивчення пісенної спадщини Січового Стрілецтва, Української Галицької Армії, Української Повстанської Армії, а також сучасної української молодіжної патріотичної пісні.

Загалом у всіх відбіркових турах цьогорічного фестивалю взяло участь близько 12 тисяч молодих виконавців. На фінальний перегляд журі було подано 456 художніх робіт, 80 творів у номінації “Авторська поезія, проза” та 300 відео у номінації “Художнє читання”.

До участі у сценічних номінаціях відібрали близько 300 виконавців, які представляли 14 областей України. Географія фестивалю різноманітна, за першість змагалися представники Вінницької, Тернопільської, Закарпатської, Волинської, Полтавської, Житомирської, Чернігівської, Кіровоградської, ІваноФранківської, Хмельницької, Чернівецької, Рівненської, Донецької та Львівської областей. Найчисельнішим було представництво від Львівської, Вінницької, Хмельницької та Донецької областей.

У вітальному слові під час нагородження переможців співзасновник фестивалю “Сурми Звитяги”, голова Львівського обласного об’єднання ВУТ “Просвіта” імені Т. Шевченка Ярослав Пітко наголосив, що метою фестивалю є не тільки пропагування патріотичної пісні та підтримка юних талантів, а й формування національно свідомої молоді, усвідомлення нею героїчної історії й почуття відповідальності за свою державу.

Пресслужба ЛОО ВУТ “Просвіта” ім. Т.Шевченка