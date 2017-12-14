У Львові лунають «Сурми Звитяги»

У Львівській опері відбувся ХVIII фінальний концерт Всеукраїнського дитячоюнацького фестивалю мистецтв “Сурми Звитяги”.
Засновники фестивалю — Львівське ОО ВУТ “Просвіта” імені Т. Шевченка, Центр національного відродження ім. С. Бандери та ГО “Сурми звитяги”.
Мета заходу — пропагування серед дітей та юнацтва кращих зразків мистецьких творів патріотичного спрямування, що розкривають героїчний шлях національновизвольної боротьби українського народу в ХХ столітті, вивчення пісенної спадщини Січового Стрілецтва, Української Галицької Армії, Української Повстанської Армії, а також сучасної української молодіжної патріотичної пісні.
Загалом у всіх відбіркових турах цьогорічного фестивалю взяло участь близько 12 тисяч молодих виконавців. На фінальний перегляд журі було подано 456 художніх робіт, 80 творів у номінації “Авторська поезія, проза” та 300 відео у номінації “Художнє читання”.
До участі у сценічних номінаціях відібрали близько 300 виконавців, які представляли 14 областей України. Географія фестивалю різноманітна, за першість змагалися представники Вінницької, Тернопільської, Закарпатської, Волинської, Полтавської, Житомирської, Чернігівської, Кіровоградської, ІваноФранківської, Хмельницької, Чернівецької, Рівненської, Донецької та Львівської областей. Найчисельнішим було представництво від Львівської, Вінницької, Хмельницької та Донецької областей.
У вітальному слові під час нагородження переможців співзасновник фестивалю “Сурми Звитяги”, голова Львівського обласного об’єднання ВУТ “Просвіта” імені Т. Шевченка Ярослав Пітко наголосив, що метою фестивалю є не тільки пропагування патріотичної пісні та підтримка юних талантів, а й формування національно свідомої молоді, усвідомлення нею героїчної історії й почуття відповідальності за свою державу.
Пресслужба ЛОО ВУТ “Просвіта” ім. Т.Шевченка