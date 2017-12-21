Андрій ІЛЛЄНКО: Кримінальна відповідальність за заперечення Голодомору — це питання честі нашої нації

Якщо в парламенті лишилася хоч крапля патріотизму — він має підтримати законопроект щодо кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору і встановити нарешті історичну справедливість. Це питання пам’яті наших предків і нашої честі як нації. Про це під час брифінгу у Верховній Раді України 6 грудня 2017 року заявив народний депутат від ВО “Свобода” Андрій Іллєнко.

Нагадаємо, що 28 листопада 2017 року народні депутати-свободівці зареєстрували у Верховній Раді законопроект щодо кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору. Відповідний документ зареєстровано Апаратом ВРУ за номером 7343 (http://svoboda.org.ua/news/events/00119338/).

Андрій Іллєнко наголосив, що відповідний пункт є у свободівській Програмі захисту українців від початку її створення. Окрім того, в минулому скликанні свободівець Андрій Міщенко вже реєстрував подібний проект закону.

“Це питання нашої національної честі, гідності, історичної справедливості. Більшість цивілізованих країн проходять шлях, коли відверті публічні заперечення геноциду вважають кримінальним злочином і запроваджують за них кримінальне покарання. Ми вважаємо неприпустимим виправдання катів української нації, а заперечення Голодомору як геноциду вважаємо підготовкою нових злочинів щодо неї.

Сьогодні Українська держава, як і сто років тому, бореться з московською агресією. Частину території України окупував ворог і там уже зараз відбуваються дії, які є геноцидом всього українського. Цей ворог готовий повторити ті страшні злочини ХХ століття. Щоби кати були названі катами й не виправдовувалися — свободівці вимагають від парламенту якнайскорішого ухвалення нашого законопроекту”, — підкреслив націоналіст.

Прес-служба Всеукраїнського об’єднання “Свобода”