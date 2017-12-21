Ганебний акт вандалізму

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Уночі з 17 на 18 грудня у Чернігові стався ганебний акт вандалізму. Зруйновано і викрадено погруддя класика української літератури, засновника Чернігівської “Просвіти” Михайла Коцюбинського — просто з могили письменника на Болдиних горах. Погруддя, встановлене 1955 року, збили й вивезли у невідомому напрямку.
Громадськість вимагає негайного розслідування злочину і відновлення погруддя на могилі Михайла Коцюбинського. Чи зможемо терміново знайти злодіїв-вандалів, а пам’ятник відновити?
Розкриття злочину мають взяти під особистий контроль керівники міста і області, а для громади — це питання честі.

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