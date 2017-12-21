Лауреати Симоненківської премії 2017 року

Конкурсна комісія з присудження Всеукраїнської літературної премії імені Василя Симоненка, встановленої Черкаською обласною радою та облдержадміністрацією за підтримки Національної спілки письменників України, Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Т. Г. Шевченка та Ліги українських меценатів з метою вшанування пам’яті поета-гуманіста Василя Симоненка, популяризації його імені й творчості, для заохочення професійних і непрофесійних літераторів до творчих пошуків у галузі літератури, до написання високохудожніх літературних творів громадянського звучання, спрямованих на побудову незалежної демократичної України, підбила підсумки конкурсу на здобуття премії 2017 року.
Лауреатами премії імені Василя Симоненка визнано:
в номінації “За кращу першу поетичну збірку” Олексія Бика (м. Полтава), за збірку поезій “Вірші на руці”;
в номінації “За кращий художній твір” Світлану Короненко (м. Київ), за збірку поезій “Вірші з осені”.
Члени конкурсної комісії щиро вітають лауреатів і зичать доброго здоров’я та нових творчих звершень.
В. Поліщук,
голова конкурсної комісії