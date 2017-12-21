На одну «Записную книжку дурака» в Україні стане менше

Держкомтелерадіо відмовив ТОВ “Форс Україна” у видачі дозволу на ввезення в Україну з території країни-агресора Росії книги Євгена Сатановського “Записные книжки дурака” (ТОВ “Видавництво “Е”, м. Москва). Наказ про відмову видано на підставі рішення експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо зарахування її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України.

Автор “записних книжок”, який позиціонує себе як підприємець, журналіст і письменник, намагається, за його власними словами, “описать все, что видишь, и все, к чему, похоже, все идет”. Його цікавлять проблеми пам’ятників на Русі: “После воссоединения Крыма с Россией уместнее было бы на самом деле памятник ВВП хотя бы с этого Крыма картой в простертой бронзовой длани поставить”. І питання свободи слова: “Российская пресса по сравнению со СМИ западными — честнейшая и свободнейшая на планете”. І недавнє минуле Росії, коли “после краха СССР и абсолютной зависимости от треклятого запада… в 2000-х пришел во власть Владимир Владимирович Путин, и все изменилось в одночасье. Настал порядок, и поднялось все, и заколосилось, и пошло, пошло вставание с колен”.

Але ще більше російського “підприємця, журналіста і письменника” цікавить сучасне і майбутнє України і її дружба з “треклятим заходом”, в описі яких автор використовує увесь набір пропагандистських кремлівських штампів: “фашисти, бендерівці, київська хунта”. Уявив себе пророком Моісеєм, Сатановський передрікав Україні розпад на анклави і міжнародну ізоляцію. Але сам же визнав, що його прогноз не справдився. “Расстроен ли этим автор? —запитує себе

Є. Сатановський і сам же відповідає. — Немного. Поскольку не ожидал от американцев и европейцев глупости такого уровня. Можно ли что-то изменить? Похоже, нет”.

Члени експертної ради визнали невідповідність змісту видання критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України. Це, зокрема, наявність у книжці пропаганди імперських геополітичних доктрин держави-агресора, виправдання і визнан­ня правомірним окупації території України тощо.

“Книга явно антизахідна та антиукраїнська. До того ж, вельми вірогідно, що пропутінська книга єврея Сатановського призначена для провокації антисемітських настроїв в Україні. Я категорично проти імпорту кремлівської провокації — “Записных книжек дурака” Євгена Сатановського”, — вважає член експертної ради Віталій Довгич.

“На мою думку, назва книжки відповідає її змісту, — додає експерт Валерій Гастинщиков. — А заявлена позиція “нейтрального” спостерігача особливо помітна у дифірамбах Путіну”.

На маніпулятивні технології, використані в книзі, звернула увагу й інший член експертної ради Алла Ковтун: “Видання явно призначене для внутрішнього споживання РФ — містить маніпулятивну неправдиву інформацію щодо військової участі РФ в Україні, насаджує російський шовінізм, стверджує міф про наддержаву. Враховуючи існуючі військові реалії, таке чтиво є неприйнятним для розповсюдження в Україні”.

Нагадаємо, в травні набула чин­ності постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 262

“Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України”. Відтепер розповсюджувачі видавничої продукції з Росії та тимчасово окупованих територій України мають отримувати дозвіл від Держкомтелерадіо на ввезення видавничої продукції. Рішення про відмову у видачі дозволу ухвалює експертна рада Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо зарахування її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України.

Починаючи з травня 2017-го станом на 5 грудня Держкомтелерадіо надав суб’єктам господарювання 7622 дозволи на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, на митну територію України. Наклад видань, на які видано дозволи, становить 60 106 384 примірники.

Крім того, Держкомтелерадіо надав 197 відмов у видачі дозволів: 177 відмов на підставі подання суб’єктом господарювання не в повному обсязі пакета документів, необхідних для одержання дозволу, або виявлення у поданих документах недостовірних відомостей; а також 20 відмов на підставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо у зв’язку з невідповідністю видань критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України.

Прес-центр Держкомтелерадіо