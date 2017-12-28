Дідухи — бійцям на передову

25 грудня в Товаристві “Просвіта” зібралися просвітяни й члени Соловецького братства для того, аби на східному фронті наші захисники відчули теплоту рідних домівок і нашу турботу.

Прийшли не з порожніми руками, а з різноманітними подарунками і продуктами, які мають бути на кожному святковому різдвяному столі. Ольга Шкира, директор бібліотеки Державного пед­університету з Переяслава привезла ще й снопики збіжжя: під керівництвом досвідчених народних майстрів, зокрема Марини Чорної, членкині Спілки майстрів декоративно-ужиткового мистецтва та інших знавців українських народних традицій дружнє товариство в’язало дідухи. Прикрашали їх, як і належить, лялечками і націо­нальними прапорцями. Ці різдвяні атрибути — оберіг роду, символ урожаю, добробуту, віковічних звичаїв предків і духовного життя українців — шлемо туди, де навіть на Різдво не стихатиме ворожа канонада. Наші дідухи на Святвечір прикрасять тимчасові оселі наших воїнів — бліндажі на передовій чи польові кухні.

А разом із Дідухом на стіл ставитимуть і щедрі різдвяні подарунки просвітян і соловецьких братчиків, які того ж таки вечора Новою поштою відіслали бійцям на передову.

Власн. інф.