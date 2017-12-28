Всі ми діти твої, Україно!

Едуард ОВЧАРЕНКО

У Національній опері України відбувся “Форум національних спільнот України”. Ініціатива проведення цього форуму належала Раді національних спільнот спільно з Міністерством культури. До участі в заході долучилися представники державного управління та керівники національно-культурних громад України.

Проведення форуму було спрямоване на гармонізацію міжнаціональних відносин, збереження етнічної злагоди в суспільстві, консолідацію та розвиток національностей України. На переконання його організаторів, Україна має якомога швидше пройти шлях інтеграції у великий Європейський світ. І пройти його не розрізнено, а єдиною державою, єдиною Українською нацією, тому що будь-який представник етнонаціональної спільноти — громадянин України.

— Цього року Міністерство культури України підтримало форум. І я впевнена, що ми й надалі братимемо активну участь у таких заходах. Ми живемо в дуже непрості часи, коли сусіди хочуть вирішувати нашу долю, диктуючи, якою має бути Україна. Думаю, що тільки разом, об’єднавшись, ми зможемо подолати всі перешкоди, — наголосила перший заступник міністра культури України Світлана Фоменко.

— Ми всі — єдина українська нація. Я українець вірменського походження і повинен зобов’язати себе і своїх дітей знати державну мову своєї країни і вміти говорити нею.

Знання української мови обов’язкове. І Рада національних спільнот України активно допомагатиме своїм представникам у цьому питанні. Заради миру, заради нашої країни, заради взаєморозуміння між усіма народностями, — зазначив голова Ради національних спільнот України Ашот Аванесян.

А голова Асамблеї національностей України Ровшан Тагієв, розповів про діяльність очолюваної ним Асамблеї, яка за чотири роки провела більше 100 заходів, активно допомагає українській армії, має представницькі функції в багатьох міжнародних організаціях, співпрацює з Конгресом США.

Про діяльність управлінь культури, національностей і релігій відзвітувалися представники Одеської, Донецької та Київської областей. Олена Олійник розповіла, що на Одещині мешкають представники понад 130 національностей, зокрема й кількість представників 17 спільнот перевищує 10 тисяч осіб. Серед популярних заходів, що відбуваються в області: Загальноукраїнський конкурс “Українська мова — мова єднання”, Всеукраїнська виставка-форум “Українська книга на Одещині”, Фестиваль української книги пам’яті Михайла Грушевського та Міжнародна книжкова виставка “Зелена книга”. Відбуваються фестивалі болгарської, гагаузької, молдовської та інших національних культур.

Аліна Певна повідомила, що на Донеччині працюють 65 громадських організацій національних спільнот. Серед них 18 грецьких, 9 вірменських, 5 німецьких, по 4 — азербайджанських, польських і ромських, 3 єврейських, по 2 — білоруських, російських і чеських. Відбуваються дні ромської культури, фестивалі мов національних меншин Донеччини, фестивалі грецької пісні.

А Ігор Подолянець зупинився на особливостях проведення фестивалю “Київщина — сузір’я злагоди”, що вже став традиційним. Фестиваль відбувався у Білій Церкві, Броварах, Вишгородському районі. До його проведення активно долучалися представники грецького, татарського, африканського, вірменського, чеченського, єврейського та польського національно-культурних товариств.

Яскравим доповненням соціально-культурного заходу став Всеукраїнський фестиваль “Всі ми діти твої, Україно!” за участю майстрів мистецтв, художніх колективів і солістів етнічних спільнот України.

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