Юні у вісімдесят

Едуард ОВЧАРЕНКО

У Національному палаці мистецтв “Україна” відбувся концерт Національного заслуженого академічного ансамблю танцю імені Павла Вірського, присвячений 80-річчю цього уславленого колективу.

Більш ніж у сімдесяти країнах звучали овації на адресу цих прекрасних талановитих митців, які краще від політиків і дипломатів репрезентують Україну. Протягом багатьох років вони плекають українське мистецтво, український мелос, українську культуру.

Ось як писала про цей колектив газета “Нью-Йорк Таймс”: “Якщо ви хочете пізнати цю дивовижну українську культуру, дізнатися про історію цієї країни, її душу і серце, то приходьте на концерт Ансамблю Вірського і ви все зрозумієте”.

Розпочав свій виступ славетний колектив оновленою прем’єрою “В мирі і злагоді”. Того вечора були представлені танці різних регіонів України від сходу до Карпат. Також можна було доторкнутися до танцювальної культури інших народів. Чимало вдячних оплесків отримав танок моряків, який виконувала чоловіча частина ансамблю. Даниною пам’яті засновника колективу, народного артиста України і СРСР Павла Вірського стали кілька хореографічних композицій, які свого часу поставив цей митець.

Особливо сподобався глядачам виступ вихованців дитячої хореографічної школи, що діє при ансамблі вже протягом 25 років. Ця школа побувала з концертами у більш ніж 40 країнах, отримувала гран-прі на багатьох престижних міжнародних конкурсах і фестивалях. Її головна мета — виховання великої синівської любові до української культури.

Усі присутні в залі з нетерпінням чекали на український гопак. Цей танець став завершальним акордом концерту й отримав найгучніші овації від вдячних глядачів.

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