Тетяна НОСАЧЕНКО,

Переяслав

“Роду нашого людського вічні обереги” — виставка творчих робіт студентів педагогічного факультету.

Василь Сухомлинський вважав: “Мистецтво — це час і простір, в якому живе краса людського духу, як гімнастика виправляє тіло, так мистецтво виправляє душу. Пізнаючи цінність народного мистецтва, людина пізнає людське в людині, підносить себе до прекрасного, переживає насолоду”.

Велика роль належить народному мистецтву і як найдієвішій формі естетичного пізнання дійсності. Воно в усі часи було могутнім засобом виховання особистості. Тому у процесі професійної підготовки студентів мистецького профілю особливе значення надається вивченню етнічних джерел мистецтва нашого народу як засобу духовного розвитку майбутніх учителів образотворчого мистецтва.

У виставковому просторі Переяслав-Хмельницького університету імені Григорія Сковороди відкрилася нова експозиція творчих робіт студентів педагогічного факультету “Роду нашого людського вічні обереги”, у якій представлено етнічні мотиви українського мистецтва в сучасних декоративних техніках і матеріалах.

Лялька-мотанка — одна з найдавніших народних оберегів, яка, пройшовши крізь тисячоліття, сьогодні дуже популярна. В давнину вона виконувала роль оберегу, була символом матері-прародительниці, символом мудрості, берегинею роду. Творчо інтерпретуючи традиційні канони, студенти створили декоративні композиції на основі стилізації мотанки та етнічних мотивів українського орнаменту. У роботах використано натуральні матеріали: мішковину, льон, домоткане полотно, мереживо, глину. Декоративні панно виконано у техніці аплікації, шиття, вибійки, ліплення, плетення. Для орнаментального декору застосовувалися трафарети й штампи власного дизайну.

На виставці експонуються декоративні тарелі та листівки з графічним розписом, побудованим на основі кругової композиції та етнічних елементів орнаменту: Сонця і Води — двох основних стихій, які створили і підтримують життя на Землі; Берегині — зображення жінки з піднятими догори руками як символу життя і родючості, матері усього живого; безконечника — символу багатого врожаю і нескінченності життя; риби, оленя — символів здоров’я та довголіття. Керівник проекту — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання Тетяна Борисівна Носаченко.

Заслуговують особливої уваги твори магістрів спеціальності “Образотворче мистецтво” Дарини Овчиннікової, Олени Іваненко, Ольги Нестеренко, Софії Костючик, Вікторії Яценко. Їхні роботи самобутні й неповторні, відображають любов і повагу до традицій нашого народу, високу художню майстерність і дизайнерську креативність, випромінюють світло і добро, надихають на пошук нових ідей і творчість.

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