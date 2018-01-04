З Новим роком, з Різдвом Христовим!

Вітаю дорогих моєму серцю людей!!!!

Лариса КАДИРОВА,

народна артистка України, лауреат Національної

премії ім. Т. Шевченка

Іван Франко

З новим роком, браття милі.

В новім щастю, в новій силі

Радісно вітаю вас

І бажаю, щоб в здоров’ю,

В мирі, з братньою любов’ю

Відтепер ішов вам час.

І бажаю, щоб трудяще

Те життя вам якнайкраще

Без біди минало вам.

Щоб думками ви міцніли.

Багатіли, не бідніли.

Щоб веселий був ваш дім!

Шановна пані Любове, Ваші колеги, Ваші рідні та співробітники редакції! Щиро вітаємо Вас із прийдешнім Новим 2018 роком! Зичимо міцного здоров’я, успіхів у навчанні, щастя, добра, позитиву, натхнення, творчості, любові до рідних, мирного неба над головою, рідної землі під ногами, вірних друзів, світлої долі, Божого благословення.

З повагою,

Микола ЛИСЕНКО,

автор книги “Коріння Шевченкового роду”, праправнук Т. Г. Шевченка

по родинній лінії

брата Йосипа

Шановна “Просвіто” і просвітяни! З Новим Роком, із Різдвом Христовим! Нехай із Божим благословенням 2018-й стане найкращим, найуспішнішим, найдостойнішим роком! Здоров’я Вам, наснаги, натхнення задля тої великої людської місії, яку ви гідно провадите у життя!

З пошаною,

Євген ЦИМБАЛЮК

Дорогі Друзі!

Від імені Товариства Української Мови ім. Шевченка в США (ТУМ) щиро вітаємо Вас і Ваших рідних з Різдвом Христовим та Новим 2018 роком. Бажаємо сили і витривалості у цей неспокійний час, коли Україна мусить захищати свої кордони на сході та півдні від сусідів-загарбників.

З Різдвом Христовим!

З Новим Роком!

Віра БОДНАРУК

Голові ВУТ «Просвіта» ім. Тараса Шевченка Павлові Мовчану, всім просвітянам!

Щиро вітаю Вас, Ваші родини з Новим роком та Різдвом Христовим. Нехай Новий рік і Різдво Христове принесуть у Ваші домівки добро і достаток, мир і злагоду, а кожний Ваш день буде джерелом здоров’я, сили, волі та всеперемагаючих звершень.

Нехай Боже благословення супроводжує Вас у благородних вчинках і справах, в зміцненні добробуту Ваших родин на многії літа.

Колядкою на щастя

Різдво благословляє,

Радійте, святкуйте —

Христос ся рождає!

За дорученням правління —

голова Коломийського міськрайонного Товариства “Просвіта” ім. Т. Шевченка —

Василь ГЛАГОЛЮК