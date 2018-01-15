Маємо те, що маємо?..

Сергій ЦУШКО

Як казали класики, “революція, про неминучість якої….. здійснилась!”

Отже, за що боролися, на те й отримали безвіз. Причому набрали такої швидкості, що замість січня влетіли в березень, а то й квітень. Непотрібні пальта приречено висять у шафах, пташки на годівнички не летять — дозбирують у полях соняшникове насіння. Лишається спішно висівати розсаду помідорів і перцю та готуватися до штурму електричок — на фазенди. Зі шкільними канікулами повне фіаско. Мало того, що ніде катати на санках чи лижах майбутніх будівників розвинутого капіталізму, треба терміново — до закінчення навчального року — вирішувати: доучувати їх державною чи спішно переходити на англійську або китайську — залежно від орієнтації у часі й просторі. Все одно — полетять у вирій, а ми й далі тягнутимемо термін життєвого ув’язнення: хто в модних авто на запакованих далі нікуди вулицях, а хто, як у світлому минулому, в чергах за соціальним хлібом. І що тут скажеш? Громадське радіо всі речення починає зі слова “Насправді”, а народ на вулиці закінчує їх словом “Блін!” Влада вже зовсім зарапортувалася — таке фентезі видає, що в самої голова макітриться. Ось в інтерв’ю за лічені хвилини до Нового року Андрій Данилко, на пропозицію уявити себе президентом України і сказати щось народу, довго думав і трагічно видихнув: “Усе буде добре!” І що ж? Одразу після цього поки що чинний Президент на закінчення свого звернення до українців буква в букву повторив: “Усе буде добре!” Тож, шановні пенсіонери у хлібних чергах, любі споживачі газу і теплоносіїв, позивачі й підсудні у судах, романтикикниговидавці й сто разів задурені сільські пайовики, чули? — Все буде добре 2018 року й у подальшому. Однак лише тоді, коли ми не намагатимемося по крихті уривати ОДНЕ В ОДНОГО — надурені в обійдених, — а, з’єднавши тисячі голосів в один, гримнемо: “Дістали!” Але спитаємо не лише з тих, що нагорі чи в олігархічних офісах. Запитаємо самі себе: як хочемо жити? Хитруючи, давати хабарі — й вимагати карати корупціонерів? Брати ті ж подачки за голосування — й хотіти чесної влади? Зазирати через тин на заможне життя в ситій Європі — та грабувати свою землю? Не усвідомивши до кінця жахливий зміст гасла: “Всьо будіт Донбасс!”, як наївні метелики, летіти на згубний вогонь “русского міра”?!. Усе поверне на краще, коли свідомішими, чеснішими самі з собою та з іншими станемо ми. Все налагодиться в економіці й політиці, коли їх провадитимуть совісні громадяни своєї держави. Літо стане літом, а зима зимою, коли на Землі порядкуватимуть не мародери, а господарі, що дбають і про день нинішній, і про завтра. Й тоді в новорічну ніч вдихатимемо чисте морозне повітря й ловитимемо долонею сліпучобілий кришталь снігу…