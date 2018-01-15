Надія ОНИЩЕНКО,

директор Центру гуманітарної співпраці з українською діаспорою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

125-річчю від дня народження української співачки Марії Шекун-Коломийченко присвятили лекцію-концерт “Зов’яла троянда” викладачі та студенти факультету культури й мистецтв Ніжинського держуніверситету імені Миколи Гоголя та фахівці Центру гуманітарної співпраці з українською діаспорою.

Народжена в Єлисаветграді випускниця Московської консерваторії 1917 року вже виступала перед земляками-українцями в музично-драматичному товаристві “Кобзар”. До нього її залучив чоловік Федір Коломийченко, тоді ще студент Московського комерційного інституту, уродженець села Прохори на Чернігівщині.

Співачка й економіст присвятили себе українській культурі. Федір у російській столиці, а з липня 1917-го до січня 1919-го в Києві видавав українськомовний журнал “Шлях”, був обраний членом Української Центральної Ради, працював економістом міністерства торгівлі й промисловості, секретарем міністра праці, виступав із вступним словом про стан української музики перед концертами дружини.

Лірико-драматичне сопрано

камерної співачки зачаровувало меломанів у великих концертних залах Австрії, Польщі та Італії, а також Москви, Ленінграда, Одеси, Житомира, Херсона й Самарканда і в маленьких хатинках Ніжина й Чернігівщини. Вона виконувала весь відомий тоді світовий репертуар і твори українських композиторів.

“Заслуга М. Шекун-Коломийченко, — писала “Правда” 1925 року, під час гастролей у Москві, — що вона знайомить нас із кращими творами чисто української музики…”

Мистецьку атмосферу початку ХХ століття в нашому місті вдало передали у формі камерного салонного музикування лауреати міжнародних конкурсів Любов Пархоменко, Сергій Гладарьов, Ярослав Йотка, Анастасія Іваненко-Коленда, Тетяна Дяченко. А якими натхненними були Маріанна Шульга, Світлана Подкользіна, Інна Мехеденко й Анастасія Бадай! Вони прекрасно виконали українські народні пісні, арії з опер і романси Миколи Лисенка, Петра Чайковського, Шарля Гуно, Антона Аренського, Жоржа Бізе, Каміля Сен-Санса, Сергія Рахманінова.

Марію Шекун-Коломийченко, як і її чоловіка Федора Коломийченка, спіткала трагічна доля багатьох українських інтелігентів. Їх безпідставно репресували й розстріляли 1938 року.

Про їхній тернистий і творчий шлях розповіла ведуча концерту, автор цих рядків.