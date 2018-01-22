1 січня 2018 року на урочистому вічі з нагоди 109річчя від дня народження голови Проводу ОУН Степана Бандери на пропозицію голови Львівського обласного товариства ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка Ярослава Пітка 2018 рік було проголошено “РОКОМ “ПРОСВІТИ”, у зв’язку зі 150річчям створення цієї історичної організації.

Ярослав Пітко зазначив: “Рік “Просвіти” повинен стати роком утвердження основ української державності, переломним у вирішенні мовного питання, як основи консолідації нації, зокрема, ухвалення нового Закону про забезпечення функціонування української мови як державної, початком формування національно зрілого громадянського суспільства — гарантії демократичної правової держави.”

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