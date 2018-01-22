Обрано нове керівництво «Просвіти» Київщини

Світлана ФЕЩЕНКО,

відповідальний секретар КОО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка

У Веприку на Фастівщині, в Музеї Кирила Григоровича Стеценка, відбулася V звітно-виборна конференція Київського обласного об’єднання ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка, ініційована ухвалою Центрального Правління. Конференція відбувалася в межах V ювілейної Фастівської науково-практичної конференції до Дня заключення Передвступного Акту Злуки між УНР та ЗУНР у Фастові 1 грудня 1918 року. До Фастівського району приїхали просвітяни області: 35 осіб із Білої Церкви, Броварського, Васильківського, Києво-Святошинського, Макарівського, Ставищанського, Яготинського районів і міста Києва.

На конференції обрали нове правління облоб’єднання: Євген Букет — голова правління, Едуард Мондзелевський, Костянтин Климчук — заступники голови, Світлана Фещенко — відповідальний секретар, Олекса Юрченко — член правління. До ради об’єднання, згідно зі Статутом “Просвіти”, увійшли всі члени правління, голови районних і міських просвітянських організацій, а також колишні очільники — Василь Клічак і Анатолій Ковальчук.

Місцем проведення обох заходів невипадково обрали музей К. Г. Стеценка — видатного просвітянина і діяча періоду української революції. Неповторна аура будинку, в якому останні роки жив і творив Кирило Стеценко, надихнула багатьох на великі справи. Це вперше зібрання просвітян області відбувалося не в Києві, а нове керівництво планує й надалі поєднувати організаційні збори просвітян із науковими, краєзнавчими, літературно-мистецькими заходами в різних куточках столичного краю.