Георгій ЛУК’ЯНЧУК

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У Колонній залі КМДА відбувся Вечір Різдвяних Василів, який провели Український інститут національної пам’яті та видавництво “Кліо”.

Свято на початку 90х започаткував філософ, публіцист, дисидент Євген Сверстюк — як вечір пам’яті видатних українських патріотів Василів, що народилися в ці Різдвяні дні. Учасники урочистого дійства згадували “різдвяних Василів”: Василя Чумака, який загинув у 18 років, Василя ЕлланаБлакитного, котрий прожив 34 роки, Василя Симоненка, якому доля дала 28 років життя, а найбільше говорили про Василя Стуса, котрий прожив Шевченків вік — 47 років. Згадали і відомого в Україні і світі патріота, який пішов добровольцем на війну з московськими окупантами на Донбасі і віддав своє життя за Україну, світової слави оперної зірки — Василя Сліпака. Цього року вечір Різдвяних Василів приурочили до 80річчя з дня народження Василя Стуса.

За життя Євгена Сверстюка в цей день відбувалося оголошення лауреатів премії Василя Стуса. Слово Євгена Олександровича також звучало на вечорі, адже збереглись аудіозаписи голосу засновника події, і присутні почули спогади Євгена Сверстюка про Василя Стуса. Його справу нині продовжує радянський політв’язень і дослідник історії дисидентського руху Василь Овсієнко, який у своєму виступі продемонстрував присутнім табірну робу, в яких ходили в ув’язненні і він, і Василь Стус, і багато інших українських дисидентів: Олекса Тихий, Валерій Марченко, Юрко Литвин, Левко Лук’яненко, Іван Сокульський, а також табірні ключі від камер, в яких вони сиділи… Прочитав пророчий вірш Василя Стуса про історичну смерть та відповідальність Московської імперії за скоєні нею протягом багатьох віків злочини — “О вороже, коли тобі проститься…”.

— Оце Василів смертний вирок Російській імперії. І цей вирок уже здійснюється. Вони посунули в Крим, в Донбас, і там знайдуть свій кінець!” — підсумував Василь Овсієнко.

У заході також узяли участь голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, голова фракції “Свобода” у Київраді Юрій Сиротюк, барди й виконавці — Ігор Жук, Неля Франчук, Григорій Лук’яненко та Мар’яна Лук’яненко, віртуозний скрипаль Кирило Стеценко. Вів захід актор, бард Кирило Булкін. Присутнім припало до душі Різдвяне дійство у виконанні дитячого фольклорного театру “Дай Боже” (керівник Ольга Мельник) та дитячого фольклорного гурту “Орелі” Музею Івана Гончара.

Під час вечора працювала книжкова виставкаярмарок історичних і літературних бестселерів видавництва “Кліо”. Тут можна було придбати й твори Різдвяних Василів.

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