Віншування ювілярки у Київській «Просвіті»

Ольга ХОДАЦЬКА,

член Спілки журналістів України

Бурхливими оплесками зустрічали київські просвітяни, що у Різдвяні дні зібралися на святкове розширене засідання Правління, члена Ради “Просвіти” Галину Яблонську, народну артистку України, Посла Миру, повного кавалера ордена княгині Ольги, актрису Київського академічного драматичного театру ім. І. Франка, голову Правління ГО “Міжнародна Ліга “Матері й сестри — молоді України”, яка 2 січня 2018 р. відсвяткувала свій 90-річний ювілей.

Голова ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка Павло Мовчан виголосив промову на честь ювілярки, підкресливши велич її таланту як актриси, багаторічну подвижницьку роботу у “Просвіті”, високоморальні якості ЛЮДИНИ, УКРАЇНКИ, громадського діяча, друга і порадника. Міжнародний проект “Тарас Шевченко єднає народи”, автором якого є Галина Гілярівна, набирає неябияких обертів, адже торік у ньому взяли участь представники 47 держав. Павло Михайлович подарував пані Галині книги та цінний подарунок.

З вітальним словом виступили: голова Київської “Просвіти” Кирило Стеценко, його заступник Ольга Ходацька, один із перших очільників Київської “Просвіти”, письменник, дослідник прадавньої історії України Василь Хитрук, просвітяни та гості Зоя Голота, Надія Якименко, Антонія Цвід, Орест Данилевич, Богдан Субуцький, Володимир Наконечний, Микола Нестерчук, Олексій Кляшторний, Юлія Пасак, Зоя Федорук, Анатолій Гайдамака та інші.

Талант Яблонської багатогранний. Галина Гілярівна — невтомна громадська діячка. Воістину Всевишній дав цій Жінці сповна таланту, краси, мудрості, великодушності й небайдужості до життя на многії літа! Вона — енергійна, пристрасна й досі запалює серця небайдужих. Уже 20 років очолює громадську організацію “Міжнародна Ліга “Матері й сестри — молоді України”. Як ніхто інший, вона виступає проти насильницької дії дегенеративного мистецтва. Її диспути, конференції, семінари, громадські слухання на тему формування духовного потенціалу молоді теж ляжуть до олтаря українського державотворення. Бо саме мистецтво (справжнє, не фальшиво-спопсоване) здатне якнайкраще формувати і гідну людину, громадянина, патріота, розвивати естетику й потяг до прекрасного, виховувати найвищі й найкращі людські почуття. Мистецтво вдосконалює людину, пробуджує найсокровенніші емоції й пориви. Мистецтво — зброя в руках генія.

Саме тому ця жінка стільки зусиль, часу й таланту віддає громадській роботі. Її призначення — Україна. Скільки часу вона віддає засіванню Добра! Саме Добра, бо вся її філософія — Добро врятує світ, Добром відродиться Україна. “Думка матеріалізовується, — постійно твердить Гілярівна. — Тож це Добро має проростати з наших добрих намірів і вчинків”. А нам — взірець безкорисливої і титанічної відданості Україні — вона, Галина Гілярівна Яблонська.

Головні ролі пані Галини:

Софія (“Безталанна” Івана Карпенка-Карого); Маруся, Катря (“Маруся Богуславка”, “Не судилось” Михайла Старицького); Галя (“Назар Стодоля” Тараса Шевченка); Ліда (“Платон Кречет” Олександра Корнійчука); Катерина (“Фараони” Олексія Коломійця); Леді Макдуф (“Макбет” Вільяма Шекспіра); Олеся Богданівна (“Самотня леді” Ігоря Афанасьєва) та ін.

Знялась у фільмах: “Веселка” (1960, Ольга), “Безталанна” (1966), “Не судилось” (1967), “Поступися місцем” (1970), “Рим, 17…” (1972), “Геть сором!” (1994) та ін.

…Нагороди, титули, вислуги, преференції, блага — не для неї. Вона поза ними (чи без них!), бо “найнародніша артистка!”. Її особисті проблеми — то тільки її…

Для неї понад усе — Україна.

Яскравою окрасою святкового вечора був виступ дитячого фольклорного колективу “Дай Боже” (керівник Ольга Мельник), який подарував ювілярці не тільки запашний коровай, а й неймовірну енергетику “Різдвяних колядок”.

Співала для Галини Яблонської скрипка в руках маестро Кирила Стеценка, Ольга Ходацька прочитала авторське оповідання “Цікава Чомучка і велика Актриса”, присвячене Галині Гілярівні.

Галина Яблонська читала свої вірші, розповідала цікаві моменти життя, ділилася планами на майбутнє, а найголовніше — бажала перемоги Україні у цій безглуздій війні, що нищить молодь на сході держави, миру та злагоди кожній родині, великої любові до неньки-України.

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