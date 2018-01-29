Українські Фермопіли

Євген ЛУПАКОВ,

капітан І рангу, народний депутат України ІІ скликання

Безсмертний подвиг молодих Героїв, який ще називають Подвигом під українськими Фермопілами, назавжди вписаний золотими рядками в нашу історію й літературу. Саме це змагання українського Духу з кількаразово переважаючими силами московських загарбників, що затримало ворога на тиждень на підступах до Києва, є дуже важливим із політичної точки зору, адже це дало змогу українській делегації на переговорах у Бресті при підписанні Брестського миру 1918 року кваліфікувати битву під Крутами як напад Росії на Українську Народну Республіку, тобто була зафіксована військова ситуація, добитися визнання Незалежності першої у XX столітті української держави — Української Народної Республіки 46-ма провідними державами світу, з більшовицькою Росією включно!

Завдяки подвигу молодих Героїв-українців, УНР визнали державою, що може дати військовий спротив ворогові.

Подвиг Героїв Крут — студентів та учнів, які зі зброєю в руках стали на захист України в той час, коли в Києві тисячі вишколених у боях Першої світової війни, добре озброєних і нагодованих українською владою військовиків оголосили “нейтралітет”, став гідним прикладом для Героїв Трубежа — трьохсот козаків, які вже 1919 р., за чергової навали московських загарбників, повторили Подвиг Героїв Крут і дві доби тримали окупантів біля станції Коржі на Київщині; для Героїв Першого і Другого зимових походів, які теж гинули, співаючи “Ще не вмерла Україна…”; для Героїв УПА, які зі зброєю в руках боролися і проти німецьких, і проти радянських загарбників, і їхній героїчний чин лише зараз визнала Незалежна Україна…

Відтоді минуло сто років, а відважні українці знову змушені обороняти власну незалежність від того ж московського загарбника ціною людських життів. Тисячі захисників жертвують собою заради незалежності України.

Це вони повторюють подвиг Героїв Крут, захищаючи державний суверенітет і цілісність України. Серед цих героїв і Володимир Близнюк із Чернігова, мама якого торік виступила на вшануванні студентів, і віршем підсумувала: “Значить, буде весна, значить, бути весні!”.

29 січня 2018 року, як і в усі попередні роки, на території Меморіального комплексу “Пам’яті Героїв Крут” (с. Пам’ятне Борзнянського району Чернігівської області) — на символічній могилі українських студентів-вояків-героїв учасників захисту Києва, що загинули 29.01.18 р. в бою з московськими загарбниками під Крутами, вся прогресивна громадськість України вчергове проведе мітинг-реквієм, вшанує героїчну та водночас сумну дату нашої історії — столітній ювілей подвигу Героїв Крут.

У цій загальнодержавній акції беруть участь не лише представники влади, державницьких сил України, а й національно свідомі українці всього світу.

Спілка офіцерів України, ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка, Конгрес українських націоналістів, Київське міське відділення ветеранів та інші національно-патріотичні організації планують участь у важливому національно-патріотичному заході на символічній могилі Героїв Крут.