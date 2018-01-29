Вічна пам’ять…

Після важкої тривалої хвороби помер Тарас Романович КиЯк — відомий український учениймовознавець, громадський та політичний діяч, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який тривалий час жив і працював на Буковині.

Тарас Кияк народився 23 березня 1944 року у місті Винники Львівської області. Його батько був діячем українського визвольного руху. Закінчив факультет романогерманської філології Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича (1965 р.) за фахом “Німецька мова та література”. Працював у нашому університеті тривалий час.

1989 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. Народний депутат України у 1994—1998 роках.

Один із засновників науководослідного Центру буковинознавства, голова Чернівецької обласної організації товариства “Просвіта” (1990—1995 рр.), голова Українського термінологічного товариства (від 2002 року), один із членівзасновників Демократичної партії України (1990—2003 рр.). Кавалер ордена “За заслуги” ІІІ ступеня. Автор статті 10 (про мову) Конституції України. Автор близько 250 наукових публікацій.

Чернівецьке обласне об’єднання та Центральне правління ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка висловлюють щире співчуття родині покійного. Вічна і світла пам’ять.

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