З нагоди Дня Соборності України відбувся круглий стіл “Державотворчі й націєтворчі процеси в Україні у вітчизняному науковому дискурсі”

Ольга ВОЛОЧАЙ

22 січня в конференцзалі імені Василя Сухомлинського ПереяславХмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди відбувся Всеукраїнський круглий стіл “Державотворчі й націєтворчі процеси в Україні у вітчизняному науковому дискурсі”, присвячений 100річчю з дня проголошення незалежності УНР IV Універсалом Української Центральної Ради, 100річчю з дня бою на залізничній станції Крути, 100річчю з дня затвердження Тризуба державним гербом УНР, 100річчю з дня прийняття Конституції УНР та 99річчю Акту злуки УНР і ЗУНР.

Захід відбувся під егідою Міністерства освіти і науки України, ПереяславХмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди, Національного історикоетнографічного заповідника “Переяслав” та Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України.

Проведений захід має значну наукову та практичну цінність, оскільки стимулює розвиток сучасної науки та популяризує її останні здобутки, їх використання в подальшому зміцненні соборності України.