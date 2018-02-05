«Дерево Свободи» посадять на місце погруддя Шевченку

Як стало відомо з соціальних мереж, 24 січня 2018 р. у Вінниці прибрали гіпсове погруддя Шевченка і передали в музей Революції Гідності та АТО, що діє у Вінницькій загальноосвітній школі № 22. Це обурило громадськість.

Чиновники мерії інформують…

Демонтаж пам’ятника Тарасу Шевченку у центрі Вінниці відбувся серед ночі. Зранку люди побачили паркан навколо прибраного погруддя, який охороняли близько десяти правоохоронців та стільки ж молодиків. “На цьому місці встановлюватимуть Пам’ятник Небесній Сотні. Більше ніякої інформації невідомо”, — сказали у цілодобовій варті Вінницької міської ради. Згодом у мерії уточнили, що гіпсове погруддя Шевченка демонтовано, бо на однойменному майдані у Вінниці ініціатори хочуть відкрити 20 лютого 2018-го — на 4-ті роковини кривавих розстрілів на Майдані у столиці, — пам’ятник Небесній Сотні і на площі розпочались підготовчі роботи, аби встигнути встановити скульптурну композицію “Дерево Свободи”. Часу залишилось менше місяця”.

Фінансування виготовлення пам’ятника та його встановлення здійснюють Благодійні фонди “Пам’яті Небесної Сотні” та “Подільська громада”.

“За короткий час, який залишився до чергових роковин найтрагічніших подій Революції Гідності, — повідомляє сайт Вінницької міськради, — підрядна організація, з якою благодійні фонди уклали договір, має змонтувати не лише 5,5-метровий бронзовий пам’ятник у вигляді вишневого дерева, з якого опадає цвіт, а підніжжя композиції — це мапа України, з якої “проростає” вишня. 107 квіток, що падають, символізуватимуть Героїв, загиблих під час кривавих розстрілів на Майдані взимку 2014-го. Загальна вага композиції становитиме понад 800 кг”. Чиновники уточнили, що демонтовано гіпсове погруддя Шевченка, а не встановлений 2014 року пам’ятник Великому Кобзарю. Як заявили у Вінницькій міськраді з приводу інциденту, “бронзовий пам’ятник Великому Кобзарю, встановлений у центральній частині Вінниці на площі, яка носить ім’я Тараса Шевченка, встановлений до 200-річчя з дня народження великого українця 2014 року, перебуває на місці”. Гіпсове погруддя Тараса Шевченка, яке було тимчасово встановлене на площі Театральній, з лютого 2014-го — перейменовану на площу Майдан Героїв Небесної Сотні, передано його фундатором, депутатом міської ради Володимиром Базелюком, у музей Революції Гідності та АТО, що у вінницькій загальноосвітній школі № 22.

Вінницькі активісти прийшли “провідати” Шевченка у школу № 22

Активісти продовжують відстоювати право на розміщення пам’ятника Тарасу Шевченку на площі Героїв Небесної Сотні.

— Погруддя мені передав наш випускник Володимир Базелюк, який вніс переважну суму коштів за це погруддя. Під час передачі було багато ЗМІ, які знімали цей процес, — розповідає директорка школи № 22 Галина Росторгуєва.

Погруддя великого Кобзаря стоїть на табуретці в музеї Героям Небесної Сотні. Місце, де має колись стояти погруддя Тараса Григоровича, визначене на першому поверсі школи в затемненому кутку.

— Ми готові залишити погруддя в школі на зберігання за умови, що директорка школи покаже акт передачі та договір на його зберігання. Документи на пам’ятник перебувають у сім’ї Кобців, а те, що Володимир Базелюк завіз і подарував школі погруддя, можна вважати крадіжкою, — коментує активіст Вадим Шмагалов.

Активісти викликали слідчо-оперативну групу і написали заяву про вчинення кримінального правопорушення.

— Ми відтворимо всю картину повністю, як стояв пам’ятник на майдані. Поки погруддя стоїть у музеї, але скоро ми перенесемо його в хол, на видне місце, — запевняє Галина Росторгуєва.

Школу охороняють близько десятка працівників муніципальної поліції, патрульна поліція та відділ охорони міської ради.

До міськради звернулися вінничани з вимогою провести місцевий референдум

Вінничан обурило знесення пам’ятника Шевченку та початок встановлення “Дерева Свободи” без громадських обговорень. Один із аргументів влади — таким є волевиявлення родин Героїв Небесної Сотні. А чи відома владі справжня позиція цих родин? На своїй сторінці у Facebook Оленка Котляр, дівчина Сашка Капіноса, Героя Небесної Сотні, оприлюднила заяву до Вінницької міськради: “Позавчора у Вінницькій міськраді було зареєстровано нашу заяву від родини Олександра Капіноса, Героя Небесної Сотні, про заборону використання його імені на монументі, який встановлюється такими ганебними методами. Демонтаж народного погруддя Тараса Шевченка, яке встановили вінничани під час Революції Гідності на цій площі, є зневагою до поглядів Олександра. А встановлення на цьому місці ще й монумента Небесній Сотні, зокрема і Олександру Капіносу, для нас є глумлінням над Олександром та його світоглядом”, — повідомила Олена. Родина іншого героя Небесної Сотні Сергія Дідича заявила, що не надавала дозволу на використання його імені при проектуванні та встановленні монумента “Дерево Свободи” і категорично забороняє таке використання. Галина Дідич, дружина Сергія, оприлюднила заяву до Вінницького міського голови та депутатів міськради: “Повідомляємо вам, що родина Сергія Дідича, Героя Небесної Сотні, — дружина Дідич Галина Іванівна, син Дідич Андрій Сергійович, дочка Дідич Ірина Сергіївна, мама Дідич Ніна Миколаївна, сестра Бойчук Любов Василівна, категорично проти використання (викарбування напису чи використання в будь-який інший спосіб) імені Сергія Дідича на монументі “Дерево Свободи”, який планується встановити у місті Вінниця на Майдані Небесної Сотні. Вважаємо верхом цинізму встановлювати пам’ятник Небесній Сотні шляхом знесення погруддя Кобзарю при залученні до цього тітушок, охороняючи будівництво собаками. Сергій Дідич був депутатом Городенківської районної ради VI демократичного скликання. Весь час боровся за зміни в нашому краю, проти свавілля влади. Він загинув не заради пам’ятників. Він і вся Небесна Сотня загинули за зміну системи в нашій країні. Країни, де гідно житиме кожен! А він­ницька влада цього не розуміє і продовжує діяти методами часів Януковича. Тому ми не даємо згоди на використання імені Сергія Дідича на пам’ятнику Небесній Сотні в місті Вінниця, який заплановано встановити в лютому 2018 року”. Більш того, наразі журналістам Vlasno.info стало відомо, що громадська організація “Родина Героїв Небесної Сотні” засудила дії міської влади щодо знесення погруддя Тараса Шевченка у Вінниці, оскільки рішення щодо місця встановлення пам’ятника має ухвалювати громада: “Неприйнятним для нас став спосіб, у який 24 січня було перенесено погруддя Тараса Шевченка з Майдану Небесної Сотні до Вінницької загальноосвітньої школи № 22, щоб почати встановлення пам’ятника загиблим Героям Майдану. Ми виступаємо за чесну та відкриту процедуру ухвалення рішення, яке насамперед відповідало б інтересам вінничан. Пропонуємо звернутись до міської влади Вінниці з вимогою провести місцевий референдум задля вивчення співвідношення думок щодо встановлення пам’ятного знака “Дерево Свободи”.

За матеріалами

Інтернет-видань підготувала

Єлизавета ЛИСАК,

Вінниця