«Енциклопедичний словник символів культури України» вийшов усьоме, адже інтерес до нього з кожним днем зростає

Ольга НАУМЕНКО

Нещодавно вийшло друком сьоме видання “Енциклопедичного словника символів культури України” (Корсунь-Шевченківський. Видавець: Корсунський видавничий дім “Всесвіт”, 688 с.) за загальною редакцією доктора історичних наук, ректора Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Г. Сковороди Віктора Коцура, професора філології Олександра Потапенка, доктора історичних наук, професора Віктора Куйбіди. Рецензентами словника є доктор філологічних наук Наталія Мех і доктор історичних наук Валерій Капелюшний.

Словник вийшов уже сьомим, доповненим та переробленим виданням, тому що попит на нього не спадає. Навчальний посібник містить інформацію про глибинні етнокультурні масиви знань, що дотичні до багатьох наукових сфер, а тому є вкрай потрібним при вивченні української мови, літератури, історії України, культурології, політології, етнографії, фольклору, філософії та ін.

У “Словнику…” подано інформацію про найважливіші наукові, філософські, художні, міфологічно-релігійні, побутові символи українців. Простежується виникнення, функціонування символів від найдавніших часів до сьогодення на всіх континентах. Значна увага приділена питанням семантики певного символу в античній міфології, релігії (Єгипет, Греція), слов’янському народовір’ї (язичництві), християнстві, ісламі, буддизмі.

Терміни подаються з наголосом, що відповідає нормам сучасної української літературної мови. Словникова стаття складається з реєстрового слова або словосполучення, тлумачення символу та описової характеристики символу.

Особливістю словникової стат­ті є намагання охопити значні часові періоди існування певного символу, широкий ареал побутування.

Автори статей — авторитетні науковці: академік, доктор історичних наук Віктор Коцур, доктор історичних наук, професор Віктор Куйбіда, доктор політологічних наук, професор Борис Дем’яненко, професор філології Олександр Потапенко, кандидати філологічних наук Людмила Довбня, Тамара Товкайло, кандидат історичних наук Оксана Тарапон та інші — намагалися простежити виникнення, функціонування символів від найдавніших часів до сьогодення. У статтях показана роль, значення, функціонування тих чи тих символів в усній народній творчості, мистецтві, художній літературі. У деяких статтях з метою кращого розуміння семантики слова-символу подано його етимологію, паралелі з іншомовними термінами.

До словника входять також численні українські фразеологічні одиниці, ядром яких стали українські слова-символи. Читачі віднайдуть паралелі з носіями культур інших народів Європи, Азії, Америки.

Видання призначене для широкого загалу.