Історія для героїв

Ольга ЖМУДОВСЬКА

Фото Вікторії СІДОРОВОЇ

Курсанти військових училищ і ліцеїв з усієї України зустрілися 28 січня у Крутах, у день вшанування 100-річчя бою, в якому проти навали багатотисячних червоних військових формувань виступили кілька сотень українських захисників.

Наступного дня, 29 січня, понад 300 юнаків, що вирішили присвятити своє життя захисту Батьківщини, відвідали в Києві Національний музей історії України. Майбутні військові найбільший інтерес виявляли до експозицій, присвячених подіям, пов’язаним із військовою звитягою українських козаків, з буремними подіями початку ХХ століття, а особливо — сучасності, АТО. Адже в багатьох батьки, брати, друзі — вже у списках сучасних героїв, що віддали за Україну життя.

Керівник групи курсантів КЗ “Запорізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою “Захисник” Запорізької обласної ради полковник Руслан Кулька, який працює в ліцеї заступником начальника з навчальної роботи і викладає дисципліну “Історія українського війська”, так сказав про своїх вихованців: “До Києва приїхали учні 10-11 класів, для яких “патріотизм” — не порожнє слово. У нас у ліцеї навчаються діти загиб­лих воїнів і учасників АТО. Я також служив, був учасником АТО, тепер виховую нове покоління. Ці хлопці дуже мотивовані, вони прагнуть знань і рано зрозуміли, що історія їхньої країни — це й історія їхньої родини. Вчора брали участь в урочистостях, присвячених вшануванню пам’яті загиблих у бою під Крутами. У наших курсантів був такий сплеск почуттів, такого завзяття — адже 100 років тому в той бій без вагань пішли їхні ровесники… Запоріжжя — регіон російськомовний, і хоча навчання в ліцеї відбувається українською, в побуті, трапляється, використовують російську. Але вчора, повернувшись з-під Крут, хлопці намагались говорити лише українською.