Тетяна СОСНОВСЬКА: «Наш музей — відкритий простір у відкритому суспільстві»

Ольга ЖМУДОВСЬКА

Фото надано НМІУ

У переддень 100-річчя Бою під Крутами Національний музей історії України зібрав у своїх стінах представників громадських організацій і державних установ за круглим столом, запропонувавши тему “100 років по Крутах: війна за ідентичність”. Це лише одна з тем із програм публічного обговорення “Молодь. Музей. Громадянське суспільство”.

Громадськість на заклик музейників відгукнулася — учасників виявилося більше, ніж розраховували організатори. Переважну частину громадських активістів складала молодь — і помітно було, що для них територія НМІУ добре знайома, тема — близька, рівень компетентності щодо неї — високий. Прозвучало чимало практичних пропозицій щодо того, як привабити в музеї, особливо історичні, дітей, як покращити роботу з юними відвідувачами, допомогти їм призвичаїтись до пошуку відповідей на їхні запитання в музейних залах, як покращити роботу музеїв у малих містах і селах, як навчити провінційних музейників пропагувати свої експозиції в Інтернеті, приваблюючи не тільки місцевих, а й туристів звідусіль.

Генеральний директор НМІУ Тетяна Сосновська і науковці Ярослав Файзулін та Ярослава Музиченко спілкувалися з представниками громадських організацій, спираючись на співпрацю, яка триває вже не перший рік. “Наш музей — це відкритий простір у відкритому суспільстві, — підкреслила Тетяна Вікторівна. — Це місце діалогу й неформальної освіти. Через музей і за його участю й підтримкою патріотично спрямовані молодіжні об’єднання можуть поширювати інформацію про свої суспільно значущі просвітницькі проекти, знайомити ширші кола громадськості зі своєю діяльністю. Також активна творча молодь може створювати на базі музею власні пізнавально-мистецькі програми, чим залучати до своїх проектів більше однолітків. Музей пропонує себе як майданчик для взаємодії, вироблення стратегії і тактики, апробації програм та популяризації кращого досвіду”.

Наче на підтвердження її слів, про свою роботу розповіли представники студентства зі Студентського братства “Націократи”, музейники-волонтери музею “Київська фортеця”, активісти молодіжної організації “Юнацький корпус” тощо. Один з лідерів “Юнацького корпусу”, засновник Відкритого університету Майдану Остап Стасів зазначив, що поки що у держави немає розуміння, що музеї можуть бути осередками громадського життя: “Мова, патріотизм — це те, що треба зробити нам, але не примусом, а через зацікавлення”. І запропонував музеям, особливо тим, що діють у малих містах, співпрацю у створенні сторінок в Інтернеті.

Начальник відділу національно-патріотичного виховання Міністерства молоді і спорту Микола Ляхович розповів про державну підтримку зусиль громадських молодіжних організацій і кошти, які вже визначено для цього. До співпраці закликали молодь і представники Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Сергій Неділько, громадського руху “Простір свободи” Тарас Шамайда, культурно-просвітницької кампанії “Два століття — одна війна” Іван Брацюнь та інші.