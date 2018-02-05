Звернення голови ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка

Громадські організації, державні діячі, відомі особистості неодноразово зверталися до влади з вимогою відмінити закон Ка-Ка, який порушує Конституцію України і протягом останніх чотирьох років спричинив посилену русифікацію в Україні.

Усвідомлюючи необхідність нагального ухвалення закону “Про українську мову” на витіснення чинного — новітнього варіанта Валуєвського циркуляру, мусимо максимально активізувати свою діяльність, скоординувавши спільні дії, вдатися до загальноукраїнських акцій, спрямованих на витіснення дискримінаційного й антиконституційного закону Ка-Ка.

“Мова — визначальний консолідуючий чинник держави” — така тема загальнонаціональної конференції, яку пропонуємо провести 21 лютого в День рідної мови в стінах НАНУ по вул. Грушевського, 4.

До участі запрошуються:

АЖНЮК Богдан, директор Інституту мовознавства ім. О. Потебні НАН України;

БУКЕТ Євген, голова Київської обласної “Просвіти”;

ВАСИЛЕНКО Володимир, Надзвичайний і Повноважний посол, доктор юридичних наук;

ВОЛКОВЕЦЬКИЙ Степан, голова Івано-Франківського ОО “Просвіти”;

ГОЛОМША Микола, голова політичної партії “Патріот”;

ГРИЦЕНКО Павло, директор Інституту української мови НАН України;

ЖУЛИНСЬКИЙ Микола, директор Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України;

ЗАГНІТКО Анатолій, доктор філологічних наук;

ЗАЄЦЬ Іван, державний і громадський діяч;

КИРИЛЕНКО В’ячеслав, віце-прем’єр;

КНЯЖИЦЬКИЙ Микола, голова Комітету ВР;

КУЛЬЧИНСЬКИЙ Микола, голова Полтавського ОО “Просвіти”;

МАЛКОВИЧ Іван, письменник, лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка;

МАРУСИК Тарас, “Рух захисту української мови”;

МАРЦИНКІВСЬКИЙ Ігор, голова Миколаївського ОО “Просвіти”;

МАСЕНКО Лариса, доктор філологічних наук;

МОВЧАН Павло, голова ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка;

ПАВЛИЧКО Дмитро, Надзвичайний і Повноважний посол, Герой України;

ПОНОМАРІВ Олександр, доктор філологічних наук;

СЕМИСТЯГА Володимир, голова Луганського ОО “Просвіти”;

СЛАБОШПИЦЬКИЙ Михайло, виконавчий директор Міжнародного мовного конкурсу ім. Петра Яцика;

СТЕПАНЕНКО Микола, доктор філологічних наук;

СТЕЦЕНКО Кирило, голова Київської міської “Просвіти”;

ФАРІОН Ірина, доктор філологічних наук, державний і громадський діяч;

ФІЛІПЧУК Георгій, державний і громадський діяч;

ЮЩЕНКО Віктор, Президент України 2005—2009 рр.;

ЮЩУК Іван, професор, громадський діяч.

Зголошуйтеся до участі письмово за адресою вул. Хрещатик, 10 Б, Київ, 01001, Товариство “Просвіта”, або електронною поштою: slovoprosvity@ukr.net