Через Крути до майбутнього

Оксана КЛІМОВА,

завідувач відділу обслуговування ЦРБ

29 січня 2018 року виповнилося 100 років із часу бою на станції Крути між військовими підрозділами Української Народної Республіки та російською більшовицькою армією під командуванням М. Муравйова. Бій під Крутами був одним із етапів неоголошеної війни радянської влади проти незалежної України у 1917—1920 роках, саме там 1918 року відбувся бій, що на довгі роки став одним із символів боротьби українського народу за свободу і незалежність.

Про події тих далеких років у Кам’янецьПодільській центральній районній бібліотеці члени клубу “Юність”, студенти Кам’янецьПодільського коледжу культури і мистецтв бібліотечного відділення Оксана Гарук та Дар’я Ключевська, підготували презентацію виставки “Волі народної дзвін”. Нині повторюється історія майже столітньої давнини. Знову незалежність, і знову загроза зі сходу. Але, попри все, сучасні українці спільними зусиллями відвернуть війну сьогодення.

Україна пишається молодими Героями. Пам’ять про них, як і та справа, за яку вони боролися, — невмируща. Вічна їм слава.