Діти з Авдіївки полюбили Рівненщину

Лариса ТКАЧ,

член ради “Просвіти” ім. Т. Г. Шевченка

Двадцятеро дітей та двоє вчителів із прифронтового міста на Донеччині відсвяткували Різдво в Рівному.

Напередодні Різдва авдіївці побували в Свято-Покровському кафедральному соборі міста, під умілим наставництвом керівника недільної школи собору Мирослави Хомицької діти вивчили сучасну українську колядку “Хай Ісус, мале дитя”.

Про те, що Рівненщина — бурштиновий край, гостям зі сходу було відомо, однак усю палітру відчуттів від побаченого та почутого про сонячний камінь дітвора мала змогу отримати, відвідавши Рівненський музей бурштину. Дирекція Рівненського обласного краєзнавчого музею (музей бурштину як один із підрозділів) на чолі з Олександром Булигою посприяла проведенню змістовної та пізнавальної екскурсії.

Дуже цікавою була подорож до Культурно-археологічного центру “Пересопниця”. Директор музею Микола Федоришин радо зустрів гостей, особисто розповідав про археологічні знахідки на теренах Пересопниці, провів екскурсію в музеї Пересопницького Євангелія. Далі екскурсовод Лариса Парфенюк здійснила оглядову екскурсію музеєм “Княжого міста ХІ—ХІІІ ст.” та воєнно-оборонного зодчества

Х ст. Неабияк вразила відвідувачів копія Пересопницького Євангелія, що стала одним із символів державності, на якій присягають новообрані Президенти України під час інавгурації.

Діти фотографувалися, приміряли військову амуніцію княжої доби, а на згадку отримали в подарунок від музею “Путівник” й скуштували смачного козацького кулішу.

Традиційно гості зі сходу України завітали до Рівненської міської ради, де зустрілися із міським головою Володимиром Хомком.

— Я дуже хотіла приїхати до Рівного, і рада, що провела всі свята у вас, — розповіла шестикласниця з Авдіївки Аріна Яценко. — Мені та моїм друзям сподобались екскурсії до Львова, Луцька, Острога, Пересопниці. У Рівному ми побували на катку, в дитячому розважальному центрі та зоопарку. Гостям із Донеччини Володимир Хомко та Катерина Сичик подарували вишиванки.

На завершення екскурсійної програми перебування у Рівному авдіївські школярі завітали до музею “Просвіти”. Катерина Сичик, голова міської “Просвіти”, провела оглядову екскурсію, розповіла про засновників і діячів всеукраїнської та рівненської організацій, про експонати і книги музею, просвітницько-культурологічні заходи.

Прийшла на зустріч зі школярами і відома рівненська письменниця, майстриня-вишивальниця Олена Медведєва. Вона стала відомою в Україні завдяки своїй творчості, вишиванню книг. Вона презентувала дітям вишитий “Кобзар”. “Окрім відомих вишиваних фоліантів є у мене книга бурштинова, є солом’яна, бісерна, сплетена шпицями та мереживна, різьблена на дереві й випалена на дереві, ще фетрова, гербарна, книга-батик, вербова, шкіряна. Ще книга-будинок і книга-криниця, праска-казка і книга-млин”, — розповіла майстриня.

17 січня представники Управління освіти, волонтери та працівники КП ДСОК “Електронік—Рівне” попрощалися із делегацією з Авдіївки, яку щиро приймали.

Алла Некрасова, керівник делегації, подякувала за теплий прийом і гостинність, цікаву екскурсійну програму, за незабутні враження.

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