ІІ. «Підривна» література з Лондона: як вона потрапляла в Україну і як влада боролася з нею

Микола ТИМОШИК,
доктор філологічних наук, професор, журналіст
Закінчення.
Поч. у ч. 6 за 2018 р.
Записані автором спогади тих, хто свідомо зголошувався різними каналами доставляти в Україну “книжкову контрабанду”, а також аналіз справ із колишнього архіву КДБ у Києві дає підстави розглядати поставлені вище питання в двох площинах: високий рівень конспірації, мужній, патріотичний чин учасників цього руху та неспроможність каральних органів дати раду незворотним процесам руйнування радянської імперії.
Мережа в дії
Лондонські видавці розуміли, що знайти кошти і видати потрібними накладами задумані видання, — половина справи. Важливо було налагодити розгалужену, надійну та безперервну мережу доставки цієї літератури за залізні кордони СРСР. Йшлося, зрозуміло, і про легальні, і про нелегальні канали засилання.
На середину 60х років ХХ століття в активі націоналістів діаспори вже було кілька разових акцій, до яких залучали небайдужих студентів із родин емігрантів або й чужинців. Для прикладу, гурт молодих сміливців, які взялися допомогти в цій справі, сформувався в Українському вільному університеті (Мюнхен). Гурт цей очолив викладач УВУ Володимир Леник. За сприяння Міжнародної літературної асоціації, штабквартира якої містилася в Римі, молоді мюнхенці встановили надійний місток пересилки літератури за маршрутом Лондон—Мюнхен—Рим—Львів—Київ. Від імені цієї асоціації студенти зверталися до українських адресатів з проханням, в обмін на свої книжкові посилки, надсилати їм видану в СРСР літературу з українознавчої теми.
Загалом створена мережа розширювалася за рахунок двох головних складових:
1. Легальні поштові відправлення (бандеролі, посилки, листи).
2. Туристичноприватні канали (попередньо сформоване коло приватних осіб із числа іноземців та радянців, залучених на певних умовах, часто — за грошову винагороду, до переправи літератури.
Друга складова мережі формувалася за такими напрямами:
— туристиіноземці, які симпатизували українцям або сприяли позитивному розв’язанню “українського питання”;
— туристи українського походження, що вже набули громадянство західних держав;
— радянські громадяни, котрі перебували за кордоном у службових справах (спеціалісти, працівники залізничного та автомобільного транспорту, спортсмени, діячі культури, науковці);
— посередники, що проживають у країнах соціалістичного табору (Східна Європа, Куба).
Полювання КДБ
за переправниками
Робота з формування мережі переправників була складною і небезпечною. Адже по закінченні Другої світової війни Москва збільшила видатки й посилила підривну роботу в середовищі української еміграції.
Щоб у цьому переконатися, варто назвати бодай кілька розсекречених недавно документів, прийнятих на виконання вказівок із Москви в УРСР: рішення Колегії КДБ УРСР від 18 травня 1965 року “Про контррозвідувальну роботу з виявлення організаційних зв’язків закордонних українських центрів з однодумцями в Україні”; постанова Колегії КДБ при РМ УРСР від 24 червня 1967 року “Про посилення роботи з агентурного проникнення в зарубіжні українські націоналістичні центри”; директива голови КДБ при РМ УРСР начальникам управлінь КДБ від 24 листопада 1967 року “Про посилення боротьби з організаціями українських емігрантів”.
Результати не забарилися.
Як засвідчують матеріали колишнього архіву КДБ, про деякі наміри українських націоналістів у цьому проекті ставало відомо таємним співробітникам КДБ. Отож їхні щупальця все ж проникали, здавалося б, у найбільш законспіроване середовище ОУН через самих же емігрантівмосквофілів.
Про це довідуємося із віднайденого в цьому архіві таємного документа — інформаційного повідомлення КДБ при РМ УРСР до ЦК КП України від 9 грудня 1985 р. про підривну діяльність Української інформаційної служби:
“Оунівці вживають заходів до пошуку переправників в Україну літератури за відповідну винагороду з числа радянських фахівців, котрі перебувають за кордоном, працівників залізничного та автомобільного транспорту, а також приватних осіб. Призначені для СРСР антирадянські видання передбачено випускати малим форматом і камуфлювати під радянські періодичні видання”.
Розглянемо на конкретних прикладах, як діяла кожна з таких складових створеної мережі засилання в Україну еміграційної літератури.
Легальні поштові відправлення
У початковий період хрущовської відлиги радянська поштова служба дещо демократизувалася. Закордонні українці отримали можливість надсилати до своїх родичів листи, бандеролі чи речові посилки. Зрозуміло, що спецслужби в усі часи здійснювали контроль вкладень ізза кордону. Але до кінця 60х років те робилося вибірково і не так прискіпливо. На це й розраховували лондонські видавці. Розпочавши з епізодичних висилань, незабаром перейшли до масових.
Першими адресатами ставали радянські установи, офіційно зареєстровані громадські організації, редакції газет і журналів, творчі спілки, радянські активісти, представники інтелігенції. Адреси таких установ чи окремих відомих осіб відправники посилок і бандеролей брали зі сторінок радянської преси.
З початку 70х років коло адрес збільшується. Додаються: Товариство культурних зв’язків з українцями за кордоном, Інститут історії АН УРСР, Київський, Харківський університети, видавництва “Наукова думка”, “Українська Радянська Енциклопедія”. Так, саме на ці адреси 28 грудня 1972 року надійшли пакети з книгами “Українського Вісника” та збірника матеріалів самвидаву з України “Широке море України”.
У лютому 1974 р. на адреси МЗС України, Центральної наукової бібліотеки АН УРСР, редакцій українських газет зафіксовано надходження з книгами антирадянського змісту. Серед них — випущені 1973 р. брошури “Нобелівська лекція з літератури” О. Солженіцина, “Від ГуляйПоля до НьюЙорка” А. Гака та ін.
А ось матеріали ІV великого Збору ОУН переважно надсилали у сільську місцевість на адреси голів і секретарів сільських рад, голів колгоспів, директорів радгоспів, завідувачів клубів. В окремих випадках — секретарям комсомольських організацій і директорам шкіл (без зазначення прізвищ одержувачів).
Туристичноприватні канали
Обидві сторони, що домовлялися, розуміли: на радянській території книжки можуть бути виявлені — або на самому кордоні, або всередині країни. Відомо, що в ту пору співробітники КДБ фактично таємно супроводжували тих іноземних туристів, які відлучалися від групових екскурсій і йшли на заплановані приватні зустрічі. Тому “туристиперевізники” мусили діяти з подвоєною обережністю.
Організатори акції кожному своєму перевіреному агенту давали видрукувану на окремому аркуші дрібним шрифтом листівку, яка називалася “Заповіді підпільної газети”. Цей текст був уперше передрукований у Лондоні як додаток до книги П. Полтави “Хто такі бандерівці та за що вони борються” з листівки однієї з підпільних друкарень УПА в Україні.
Ось її зміст:
“Я Твій довірений приятель, що в умовах жорстокої сталінськобольшевицької дійсности приходжу Тобі сказати слово правди, розповісти про Україну, порадити, що маєш робити і як боротися за кращу долю. Не лякайся мене, бо про Тебе я нікому не скажу, але пам’ятай:
— за видання і кольпортаж мене Твої товариші кладуть свої голови і тому бережи мене як зіницю ока;
— обережно мене читай — у полі або в кімнаті, при замкнених дверях і вікнах, тихо чи шепотом, щоб ворог не бачив і дурень не чув;
— читай скоро і другому передай, бо на мене ждуть тисячі таких як Ти і тому злочином є тримати мене;
— з хати до хати, з рук до рук;
— передавай мене лише тим, до яких маєш довір’я і які, як і Ти після прочитання, передадуть мене далі;
— знищити мене можна лише тоді, коли ворог наступає, а заховати мене вже нема часу; інакше шануй мене далі, бо я йду будити народ до великого революційного діла — будувати Українську Самостійну Соборну Державу”.
Масштаби завезених
“бронебійних” видань
Реальну загрозу радянській системі від напливу в УРСР діаспорної друкованої продукції керманичі радянської влади почали відчувати від середини 60х років. Не випадково московський ЦК компартії замовив радянським науковцям спеціальне дослідження цієї проблеми. Доручення незабаром було виконане. На стіл головним кремлівським ідеологам лягла аналітична довідка, що засвідчує, яких масштабів набув пресовий і видавничий рух українців у західних країнах їхнього компактного поселення. Ось переконливий витяг із цієї записки.
У цьому документі вперше зазначено цифри вилучених “антирадянських й ідеологічно шкідливих документів” на різних етапах проникнення їх в Україну упродовж лише одного року — 1967го. І вони не можуть не вражати:
— 33 тисячі примірників — таким був “внесок” у боротьбу з так званим українським буржуазним націоналізмом радянських прикордонників на контрольнопропускних пунктах, що належали до українського відтинку радянських кордонів;
— 11 тисяч 300 примірників — такої цифри досягнули всі нишпорки, які формували загальнореспубліканську мережу таємного Шостого відділу КДБ;
— понад 11 тисяч примірників — на рахунку органів Головліту (радянського гібриду колишнього Головного цензурного управління царської Росії, підрозділи якого в Україні працювали особливо жорстоко).
Тут ідеться про примірники різних видань — газет, журналів, книжок, брошур, календарів, поштових карток.
Щороку масштаби засилань літератури зза кордону збільшувалися. У цьому можна пересвідчитися з архівного документа, коли порівняти кількість примірників такої літератури, що перехоплена і конфіскована лише по лінії КДБ: якщо 1967 року ця цифра складала 11300 одиниць, то 1970 року — 19582, а за 9 місяців 1971 року цей показник сягнув далеко за 20000.
У розрізі літератури за окремою тематикою чи назвами на першому місці стоять матеріали ІV Великого збору ОУН. У колишньому архіві КДБ віднайдено два таємні документи, які стосуються редакції органів КДБ на появу в Україні цих особливо небезпечних видань. Уперше їх було виявлено в квітні 1969 року в результаті вибіркової перевірки отриманих з Англії поштових бандеролей у кількох областях: у Київській, Харківській — по 10 прим., Луганській, Дніпропетровській, Рівненській — по 8, Кіровоградській — 14, Тернопільській — 12, Донецькій — 9, Одеській — 15 прим.
Це спонукало каральні органи наступного місяця взяти на особливий контроль діяльність поштового відділення в усій республіці.
Результати цього своєрідного “поштового рейду” зафіксовані у документі, скерованому з КДБ до ЦК партії 4 червня того ж року: “На цей час КДБ при РМ УРСР виявлено та конфісковано понад 1000 прим. документів ІV Великого Збору ОУН, засланих поштовим каналом. Ось як ці примірники розходилися по Україні: Київ та Київська область — близько 300 прим., Чернігівська — 80, Вінницька — понад 50 і т. д.” Додаткова інформація КДБ при РМ УРСР про засилання в Україну документів ІV Великого Збору ОУН від 4 червня 1969 р.
Натрапляємо в документах КДБ і про “арешти” книжокобманок. Ось про дві з них:
“Комітетом держбезпеки оперативним шляхом перехоплено два листи, що слідували з Англії на адреси офіційних установ. У них пересилалися закамуфльовані під видання робіт українських радянських авторів Л. Новиченка і А. Петрова дві брошури антирадянського, націоналістичного змісту з викладенням матеріалів конференції т. зв. “Антибільшовицького блоку народів” і “Європейської ради свободи”, що відбулася в серпні 1973 року в Лондоні під назвами “Єдина альтернатива національного визволення” і “Визвольна боротьба поневолених в СРСР народів і її перспективи”. Органами КДБ республіки вжито заходів до посилення контролю з кореспонденцією, яка надходить з капіталістичних країн, і вилучення антирадянських документів. Голова Комітету держбезпеки при РМ Української РСР В. Федорчук”.
Досі йшлося про поштові засилання.
А яка ситуація була на ділянці приватних перевізників? Тут успіхи контролюючих органів були помітно меншими.
“Агент” ОУН —
чистокровний британець
У квітні 1988 року органи держбезпеки затримали у Києві громадянина Великобританії 23річного Тейлора Камерона, мешканця Лондона. По тому, як ретельно обшукували особисті речі іноземця, можна зробити висновок, що спецслужби мали на те підстави, — “вели його” від 4 до 10 квітня по всьому туристичному маршруту від Львова до Києва. Компромат, притому серйозний, знайшли у спеціально пришитих на спідньому боці верхнього одягу: близько 1000 “антирадянських” листівок.
Про їхній зміст — мовою документа:
“Це — матеріали антирадянського змісту “Голод в Україні у 1932—1933 роках”, виданий за кордоном 7й номер переданого на Захід націоналістами Чорноволом, Горинем та ін. т. зв. “Українського вісника”, інструкції з виготовлення та розповсюдження “підпільної літератури”, антирадянські листівки та інше (загалом 19 найменувань у 62х примірниках). Деякі з них містять настанови з використання процесів демократизації і гласності, що відбуваються в СРСР, з метою інспірування націоналістичних проявів…”.
Автори доповідної записки КДБ на адресу ЦК КПУ, підписаної тодішнім головою республіканського КДБ М. Голушком, називають цього юного чистокровного британця “оунівським емісаром”, який, “як туристіндивідуал, виконував емісарські функції зарубіжного антирадянського центру — Закордонного представництва Української Головної Визвольної Ради (ЗП УГВР)”.
У цитованому фрагменті розлогого таємного документа визнається факт, що останнім часом зросла кількість іноземних посланців до України із Заходу, які засилаються для налагодження нелегальних контактів з націоналістами, доставки їм конструктивних та інших ворожих матеріалів, надання моральної та матеріальної підтримки.
Тайник у “Мерседесі”
Про те, що антирадянську літературу завозили в Україну багато чужинських перевізників, а не лише українці діаспори, свідчить й історія з тайником у німецькому “Мерседесі”. Його виявили чернівецькі митники на пропускному пункті “Порубне” в жовтні 1981 року тодішнього радянськорумунського кордону.
У верхній частині такої машини було виготовлено спеціальний тайник, куди вмістилося 844 примірники книжок і 1360 листівок пропагандистського змісту. Перевізницями цього вантажу виявилися дві молоді громадянки Федеративної Республіки Німеччини Лізель Дюрр і Тамара Дрендель. Вантаж призначався для Чернівців, Вінниці та Одеси.
Таємна служба КДБ вистежила й перекрила налагоджений міст переправки нелегальної літератури з Мюнхена, який 1980 року організували студенти тамтешнього Українського Вільного Університету. Відправлені в червні близько ста бандеролей із відповідними друкованими матеріалами так і не дійшли до адресатів Львова, Харкова, Одеси, Вінниці, Ужгорода та ІваноФранківська.
Українськомовну Біблію врятував вишитий рушник
А ось історія зі щасливим кінцем. Її оповів авторові цих рядків 95літній насельник православного монастиря в італійській Гроттаферраті отець Партеній. Це той чернецьгрекокатолик зпід українського Перемишля, який юнаком починав науку помічника складача у Жовквівській друкарні отців василіан. У середині 30х років минулого століття він опинився в Римі серед таких, як він, посланців митрополита Андрея Шептицького для заснування при тому монастирі гуртка українських друкарів та започаткування видання там святих книг нашою мовою.
Перша поїздка в радянську Україну цьому ченцеві випала 1965го. Кордон він перетинав потягом на станції Чоп. І мав за що хвилюватися: віз у валізі Святе Письмо, вперше перекладене за кордоном українською мовою. Радянські митники тоді з особливою ретельністю перевіряли багаж іноземців, щоб не пропустити антирадянщини. Таким на той час визнавалося будьяке українськомовне видання, що випускалося в світ у так званих націоналістичних видавництвах Заходу.
Митників було двоє. Їхній похмурий вигляд не обіцяв нічого втішного. Один із них витяг згорток з українським рушником, помацав його і…, не розгортаючи, мовчки віддав пасажирові. “Той, уже літній митник був, напевне, добрим християнином. Я за нього й досі молюся”, — сказав наприкінці розповіді отець Партеній.
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