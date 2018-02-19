Не потураймо маніпуляціям Зураба Аласанії!

Президенту України

П. О. Порошенкові

Голові Верховної

Ради України А. В. Парубію

Прем’єрміністрові

України В. Б. Гройсману

Громадськості України

Маніпуляції правління ПАТ Національного суспільного телерадіомовлення України, яке очолює Зураб Аласанія, викликали справедливе збуренняобурення працівників обласних філій НСТУ. Адже реформування державних телерадіоорганізацій під гаслами оптимізації здійснюється антилюдськими аморальними методами.

В “Основних напрямах діяльності ПАТ НТСУ на 2017 рік”, яке затверджено на засіданні Наглядової Ради ПАТ НСТУ (додаток 2 протоколу засідання від 23 січня 2017 р.), і які є обов’язковими до виконання Правлінням, йдеться про те, що спочатку Наглядова Рада ПАТ НСТУ має затвердити тематичнозмістову концепцію функціонування регіонального мовлення, а вже після цього може бути переглянута штатна структура.

Станом на 15 січня 2018 р. Наглядова Рада ПАТ НСТУ не затвердила концепції розвитку регіонального мовлення, яке було б органічною складовою UA:Першого. Телевізійний канал UA:Перший має бути національним за духом, максимально задовольняти глядачів у регіональній, всеукраїнській і загальносвітовій ціннісній інформації. Однак це питання не заплановано до розгляду у І кварталі 2018 р. (відповідно до плану діяльності Наглядової Ради ПАТ НСТУ на І квартал 2018 р. (додаток № 1 до протоколу засідання Наглядової Ради ПАТ НСТУ № 17 від 26 грудня 2017 р.). А тому Правління ПАТ НСТУ не мало права ухвалювати рішення про масове скорочення працівників регіональних телерадіоканалів без затвердження Наглядовою Радою тематичнозмістової концепції функціонування регіонального мовлення на засадах україноцентризму з урахуванням історичних особливостей розвитку кожного краю нашої держави.

Мотивуючиманіпулюючи ситуацією з недофінансуванням Суспільного мовлення Верховною Радою України, ПАТ НТСУ скорочує кількість працівників регіонального мовлення України в середньому на 45 %. У львівській філії — одній із найбільших (на грудень 2017 р. налічувалось 311 штатних посад) — у результаті так званої оптимізації штатний розпис на 2 квітня 2018 р. складатиметься з 96 штатних посад. Десант членів правління ПАТ НТСУ (Роман Вінтонів, Інна Гребенюк, Юрій Макаров), PRдиректор НСТУ Вікторія Сидоренко і генеральний продюсер Українського радіо 31 січня 2018 р. більше 5ти годин задобрювали телерадіожурналістів тим, що в результаті скорочення мінімальний журналістський оклад з 2 квітня 2018 р. становитиме 8800 гривень. Правда, у зіставленні із зарплатами і преміями очільників центрального Суспільного мовлення, це — дріб’язок.

Не сумніваюся, кожна людина хоче, щоб у неї була гідна зарплата і пенсія. Але, вибачте, не таким диким способом, як це запропонував Зураб Аласанія зі своїми партнерамиправлінцями. Спочатку треба провести чесний, наголошую — ЧЕСНИЙ конкурс ідей, проектів теле і радіопередач. Потім за результатами конкурсів здійснювати оптимізацію. А не так, як тепер — без будьякого обґрунтування припинили на Львівському телебаченні понад 20 пізнавальних, просвітницьких, культурологічних, суспільнополітичних, військовопатріотичних, розважальних та інших оригінальних, притаманних лише Львівщині, програм; творцям цих передач сказали, що вони з 2 квітня 2018 р. будуть звільнені. Хіба можна так зухвало, цинічно знущатися з людей?! Всі працівники на всіх регіональних телерадіоканалах мають готувати раніше запрограмовані передачі і водночас брати участь у конкурсі ідей та нових проектів. Переможці залишаються працювати. Переможеним треба допомагати влаштуватися на роботу в інших сферах. Чи цього не розуміють реформатори і ті, хто їх підтримує, і паплюжать працівників українського телебачення і радіомовлення?!

За нинішніх умов російськоукраїнської війни, потужної інформаційнопсихологічної агресії Російської Федерації проти України й антиукраїнського спрямування багатьох передач на телеканалах “Інтер”, “NewsOne”, “112 Україна”, “Прямий”, ZIK та інших приватних телерадіоканалах, реформування системи державного телерадіомовлення треба проводити професійно, а не примітивно і, що найважливіше, — на засадах україноцентризму. Вибачте, нагадаю, що україноцентризм — це світоглядна, філософська, моральногромадянська, ідеологічна, духовнонаціональна позиція. Ґрунтуючись на такій національногуманістичній позиції, мають діяти усі громадяни України, — від Президента до прибиральниці. Журналісти покликані висвітлювати факти, події, явища з позиції інтересів української людини, українського суспільства, української держави. Саме Львівському телерадіомовленню притаманний україноцентризм. Звести творчоінтелектуальний потенціал найбільшої в Україні Львівської філії НСТУ до випуску лише новин, ранкових шоу та вечірньої підсумкової програми (разом 185 хв.) — це, м’яко кажучи, не лише цинічне, а яскраво виражене антиукраїнське зухвальство. Нинішнє так зване реформування — спрямоване не на зміцнення українського інформаційного національногуманітарного простору. Саме цього прагне одвічний ворог України — МосковіяРосія, яка веде потужний інформаційнопсихологічний наступ, щоб посіяти розбрат між громадянами України, утвердити хижий “русскій мір”.

Масове скорочення працівників філій ПАТ НСТУ під маніпулятивним гаслом оптимізації до 2 квітня 2018 р. є незаконним, необґрунтованим, аморальним, безвідповідальним, а тому, вважаю, що потрібно скасувати рішення правління ПАТ НСТУ про масове звільнення працівників регіональних філій ПАТ Суспільного телерадіомовлення України.

Доцільно Закон про суспільне телебачення й радіомовлення професійно, детально і широко обговорити, виправити його і доповнити так, щоб він забезпечував функціонування Суспільного телерадіомовлення на засадах україноцентризму, утверджував національний інформаційний суверенітет, розвиток мови і культури титульної української нації, а також мов і культур національних менших без ущербності українській мові і культурі, сприяв пропагуванню в Україні національнодуховних цінностей.

Василь ЛИЗАНЧУК,

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету ім. І. Франка, лауреат Всеукраїнської премії ім. І. Огієнка, академік Академії наук вищої освіти України, заслужений журналіст України, нагороджений орденами “За заслуги” ІІ і ІІІ ступеня