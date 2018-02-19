Не потураймо маніпуляціям Зураба Аласанії!

Президенту України
П. О. Порошенкові
Голові Верховної
Ради України А. В. Парубію
Прем’єрміністрові
України В. Б. Гройсману
Громадськості України
Маніпуляції правління ПАТ Національного суспільного телерадіомовлення України, яке очолює Зураб Аласанія, викликали справедливе збуренняобурення працівників обласних філій НСТУ. Адже реформування державних телерадіоорганізацій під гаслами оптимізації здійснюється антилюдськими аморальними методами.
В “Основних напрямах діяльності ПАТ НТСУ на 2017 рік”, яке затверджено на засіданні Наглядової Ради ПАТ НСТУ (додаток 2 протоколу засідання від 23 січня 2017 р.), і які є обов’язковими до виконання Правлінням, йдеться про те, що спочатку Наглядова Рада ПАТ НСТУ має затвердити тематичнозмістову концепцію функціонування регіонального мовлення, а вже після цього може бути переглянута штатна структура.
Станом на 15 січня 2018 р. Наглядова Рада ПАТ НСТУ не затвердила концепції розвитку регіонального мовлення, яке було б органічною складовою UA:Першого. Телевізійний канал UA:Перший має бути національним за духом, максимально задовольняти глядачів у регіональній, всеукраїнській і загальносвітовій ціннісній інформації. Однак це питання не заплановано до розгляду у І кварталі 2018 р. (відповідно до плану діяльності Наглядової Ради ПАТ НСТУ на І квартал 2018 р. (додаток № 1 до протоколу засідання Наглядової Ради ПАТ НСТУ № 17 від 26 грудня 2017 р.). А тому Правління ПАТ НСТУ не мало права ухвалювати рішення про масове скорочення працівників регіональних телерадіоканалів без затвердження Наглядовою Радою тематичнозмістової концепції функціонування регіонального мовлення на засадах україноцентризму з урахуванням історичних особливостей розвитку кожного краю нашої держави.
Мотивуючиманіпулюючи ситуацією з недофінансуванням Суспільного мовлення Верховною Радою України, ПАТ НТСУ скорочує кількість працівників регіонального мовлення України в середньому на 45 %. У львівській філії — одній із найбільших (на грудень 2017 р. налічувалось 311 штатних посад) — у результаті так званої оптимізації штатний розпис на 2 квітня 2018 р. складатиметься з 96 штатних посад. Десант членів правління ПАТ НТСУ (Роман Вінтонів, Інна Гребенюк, Юрій Макаров), PRдиректор НСТУ Вікторія Сидоренко і генеральний продюсер Українського радіо 31 січня 2018 р. більше 5ти годин задобрювали телерадіожурналістів тим, що в результаті скорочення мінімальний журналістський оклад з 2 квітня 2018 р. становитиме 8800 гривень. Правда, у зіставленні із зарплатами і преміями очільників центрального Суспільного мовлення, це — дріб’язок.
Не сумніваюся, кожна людина хоче, щоб у неї була гідна зарплата і пенсія. Але, вибачте, не таким диким способом, як це запропонував Зураб Аласанія зі своїми партнерамиправлінцями. Спочатку треба провести чесний, наголошую — ЧЕСНИЙ конкурс ідей, проектів теле і радіопередач. Потім за результатами конкурсів здійснювати оптимізацію. А не так, як тепер — без будьякого обґрунтування припинили на Львівському телебаченні понад 20 пізнавальних, просвітницьких, культурологічних, суспільнополітичних, військовопатріотичних, розважальних та інших оригінальних, притаманних лише Львівщині, програм; творцям цих передач сказали, що вони з 2 квітня 2018 р. будуть звільнені. Хіба можна так зухвало, цинічно знущатися з людей?! Всі працівники на всіх регіональних телерадіоканалах мають готувати раніше запрограмовані передачі і водночас брати участь у конкурсі ідей та нових проектів. Переможці залишаються працювати. Переможеним треба допомагати влаштуватися на роботу в інших сферах. Чи цього не розуміють реформатори і ті, хто їх підтримує, і паплюжать працівників українського телебачення і радіомовлення?!
За нинішніх умов російськоукраїнської війни, потужної інформаційнопсихологічної агресії Російської Федерації проти України й антиукраїнського спрямування багатьох передач на телеканалах “Інтер”, “NewsOne”, “112 Україна”, “Прямий”, ZIK та інших приватних телерадіоканалах, реформування системи державного телерадіомовлення треба проводити професійно, а не примітивно і, що найважливіше, — на засадах україноцентризму. Вибачте, нагадаю, що україноцентризм — це світоглядна, філософська, моральногромадянська, ідеологічна, духовнонаціональна позиція. Ґрунтуючись на такій національногуманістичній позиції, мають діяти усі громадяни України, — від Президента до прибиральниці. Журналісти покликані висвітлювати факти, події, явища з позиції інтересів української людини, українського суспільства, української держави. Саме Львівському телерадіомовленню притаманний україноцентризм. Звести творчоінтелектуальний потенціал найбільшої в Україні Львівської філії НСТУ до випуску лише новин, ранкових шоу та вечірньої підсумкової програми (разом 185 хв.) — це, м’яко кажучи, не лише цинічне, а яскраво виражене антиукраїнське зухвальство. Нинішнє так зване реформування — спрямоване не на зміцнення українського інформаційного національногуманітарного простору. Саме цього прагне одвічний ворог України — МосковіяРосія, яка веде потужний інформаційнопсихологічний наступ, щоб посіяти розбрат між громадянами України, утвердити хижий “русскій мір”.
Масове скорочення працівників філій ПАТ НСТУ під маніпулятивним гаслом оптимізації до 2 квітня 2018 р. є незаконним, необґрунтованим, аморальним, безвідповідальним, а тому, вважаю, що потрібно скасувати рішення правління ПАТ НСТУ про масове звільнення працівників регіональних філій ПАТ Суспільного телерадіомовлення України.
Доцільно Закон про суспільне телебачення й радіомовлення професійно, детально і широко обговорити, виправити його і доповнити так, щоб він забезпечував функціонування Суспільного телерадіомовлення на засадах україноцентризму, утверджував національний інформаційний суверенітет, розвиток мови і культури титульної української нації, а також мов і культур національних менших без ущербності українській мові і культурі, сприяв пропагуванню в Україні національнодуховних цінностей.
Василь ЛИЗАНЧУК,
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету ім. І. Франка, лауреат Всеукраїнської премії ім. І. Огієнка, академік Академії наук вищої освіти України, заслужений журналіст України, нагороджений орденами “За заслуги” ІІ і ІІІ ступеня