Заява Правління Дніпропетровської обласної організації Національної спілки журналістів України

Останнім часом, за повної байдужості та мовчазної згоди владних структур, без широкого обговорення громадськості та медіаекспертів, без урахування позицій профспілок і трудових колективів, без затвердження єдиної концепції регіонального мовлення, під виглядом чергового реформування Суспільного телебачення і радіомовлення країни, правління Публічного акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” запустило і вже повним ходом реалізує механізм безпрецедентного за всі роки незалежності масового скорочення журналістів, режисерів, телеоператорів та інших працівників. Ба більше, це здійснюється без урахування специфіки регіонів держави (територія, етнічні чинники, прифронтовий статус регіону), без наявності обґрунтованих економічних розрахунків чисельності працівників, які повинні бути задіяні у технологічних процесах виготовлення певного контенту.

Рішення правління ПАТ “НСТУ” від 21.12.2017 року (протокол №32) ухвалено всупереч Конституції України, законам України, а також із кричущими порушеннями Галузевої угоди між Державним комітетом телебачення і радіомовлення України та Профспілкою працівників культури України на 2017—2021 роки у сфері телебачення і радіомовлення. Його виконання призведе не тільки до непоправних втрат кадрового потенціалу творчих і технічних працівників Суспільного телебачення й радіомовлення, а й до руйнації та подальшого знищення його регіональних структур.

Своїми незаконними, непродуманими, безвідповідальними та антигуманними діями доморощені реформатори вимощують дорогу в пекло безробіття, злиднів, відчаю та зневіри для тисячі наших висококваліфікованих колег і членів їхніх сімей. При цьому члени правління ПАТ “НСТУ”, вказуючи на недофінансування як на головну причину необхідності скорочення кадрів, отримали за останній квартал 2017 року премії в розмірі 172 800 гривень кожний (протокол №17 засідання Наглядової ради ПАТ “НСТУ” від 26.12.2017 р.). Не інакше, як аморальною та цинічною є подібна мотивація псевдореформаторів. Скорочення витрат і персоналу — це не реформа. Реформа — це підвищення якості національного телерадіомовлення за умови максимального збереження сформованих упродовж десятиліть матеріальнотехнічних і кадрових ресурсів.

Необґрунтоване та волюнтаристське масове звільнення працівників Суспільного телерадіомовлення, особливо в часи війни України з російським агресором, на наше глибоке переконання, призведе до тотального послаблення впливу держави і суспільства в інформаційному просторі. Особливо це стосується таких прифронтових областей, як Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Херсонська. Якщо, наприклад, загалом по Україні скорочується близько половини працівників, то у філії ПАТ “НСТУ” “Дніпровська регіональна компанія” — майже 70 %. Із працюючих сьогодні 245 співробітників тут під скорочення потрапили 165. Це одне з найбільших скорочень в Україні, зважаючи на те, що Дніпропетровщина — одна із головних наповнювачів бюджету країни, її найбільший територіальний та промисловий центр.

До того ж саме за фінансової та матеріальної підтримки обласної влади за останні десятиліття фактично з нуля була розбудована власна регіональна мережа телерадіомовлення, придбані передавачі та сучасні технічні засоби мовлення й виробництва телерадіопродукції. А нині все це опиняється під загрозою безповоротних втрат, бо вже масово закрито місцеві радіостанції, редакції радіомовлення та корпункти. Утричі скорочено обсяг суспільного телемовлення в нашому регіоні. Екрани обласного телеканалу з порожньою картинкою в першій половині дня та з 21ї години — це реальність так званих ефективних змін в організації виробництва та роботі обласної філії.

Ми одностайно висловлюємо свою категоричну незгоду з рішенням правління ПАТ “НСТУ” від 21.12.2017 року і вважаємо, що подібна “реформаторська” діяльність несе в собі колосальні загрози не тільки інформаційній, а й національній безпеці країни, та є свідомою чи несвідомою капітуляцією перед ворогом.

Нас обурює некомпетентність і непрофесійність, безпринципна, безвідповідальна позиція керівництва філії ПАТ “НСТУ” “Дніпровська регіональна дирекція” та її профспілкової організації, завдяки яким скорочення найжорсткіше та найцинічніше торкнулося саме співробітників регіональної філії. У рішучій протидії руйнації та нищенню обласного суспільного телерадіомовлення ми сподіваємося насамперед на активну участь та підтримку громадських організацій і творчих спілок, інтелігенції краю, обласної державної адміністрації й обласної ради, усіх міських голів, міських, районних, селищних та сільських рад.

У зв’язку із ситуацією, що склалася, просимо Президента України Петра Порошенка та Прем’єрміністра України Володимира Гройсмана зупинити безвідповідальні та незаконні дії правління ПАТ “НСТУ”, які загрожують інформаційній та національній безпеці країни.

Звертаємося до Голови Верховної Ради України Андрія Парубія, голів парламентських фракцій, усіх народних депутатів ініціювати створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для вивчення та аналізу рішень ПАТ “НСТУ” щодо масового скорочення журналістів, режисерів, телеоператорів та інших працівників Суспільного телерадіомовлення, а також заслухати терміново на засіданні Верховної Ради звіт щодо питань Держкомтелерадіо, визнаного єдиним акціонером компанії ПАТ “НСТУ”.

Звертаємося до Генерального прокурора України Юрія Луценка, міністра фінансів України Олександра Данилюка з проханням організувати перевірку щодо цільового та ефективного використання державних коштів у ПАТ “НСТУ” та його регіональних філіях.

Ми висловлюємо свою солідарність із Профспілкою працівників культури України та заявляємо про повну підтримку її законних вимог щодо перенесення термінів або тимчасового припинення заходів, пов’язаних зі звільненням працівників ПАТ “НСТУ” та його філій, до усунення зауважень та недоліків.

Ми закликаємо всю журналістську спільноту вже найближчим часом разом із профспілками організувати та провести в усіх регіонах країни Всеукраїнську акцію протесту проти нищення Суспільного радіо і телебачення, з конкретними вимогами скасування заходів щодо масового звільнення працівників ПАТ “НСТУ” та його регіональних філій, що має завершитися до 02.04.2018 року.

Тільки разом, тільки спільними зусиллями ми зможемо зупинити свавілля та незаконні дії правління ПАТ “НСТУ”, відстояти свої соціальні та професійні права, захистити інформаційну безпеку держави.

Правління ДОО НСЖУ

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