Лариса ТКАЧ,

член ради “Просвіти” ім. Т. Г. Шевченка

У Міжнародний день рідної мови рада Рівненського міського товариства “Просвіта” ім. Т. Шевченка презентувала збірник статей та матеріалів “На скрижалях просвітянської долі”, присвячений 100-річчю створення Рівненської “Просвіти”.

У залі міського Палацу культури зібралися просвітяни, освітяни, рівненці-однодумці та почесна гостя, яка завжди разом з “Просвітою”, — Галина Кульчинська, заступник міського голови Рівного.

Торік Рівненська “Просвіта” святкувала 100-річчя. Зустріч із людьми, які відроджували “Просвіту” наприкінці 80-х—на початку 90-х років, вручення посвідчень “Почесний просвітянин” 45 найдостойнішим учасникам просвітянського руху, відкриття пам’ятного знака “Просвіті” в парку культури ім. Т. Шевченка, урочистості до 100-річчя в міському Будинку культури — усі ці заходи були спрямовані на те, щоб вшанувати просвітян. Тобто людей, які стояли біля витоків найстарішої в Україні громадської організації, і тих, які творять сучасну її історію.

— На довгому шляху Рівненської “Просвіти” зроблено чимало, однак просвітницька діяльність ніколи не буває достатньою. На результат можна сподіватися, коли кожен на своєму місці — просвітянин чи педагог, науковець чи пересічний українець — покладе у спільну духовну скарбницю бодай краплину своєї праці, випробувань, благополуччя, любові до людей, до землі, яка народила всіх нас, — наголосила ведуча презентації Мирослава Жовтан і запропонувала присутнім відеоколаж просвітянських заходів.

Про людину говорять її справи, про важливість цих справ скажуть наступні покоління. Імена найдостойніших, найактивніших просвітян життя неодмінно запише на скрижалях історії — не кам’яних, не холодних і не важких. Цими скрижалями може бути книга, де не стираються грані між століттями і де живуть люди, які мріють, люблять, борються. Цими скрижалями став збірник про діяльність рівненських просвітян за 2003—2017 роки. Епіграфом до нього стали слова автора ідеї створення збірника Катерини Сичик: “Кожен українець повинен бути просвітянином”. У вітальному слові голова ГО “Рівненське міське об’єднання Товариства “Просвіта” висловила щиру вдячність прихильникам просвітянського руху, керівникам закладів освіти, головам первинних просвітянських осередків за мотивування молодого покоління до активних дій у національно-патріотичному становленні українства, державотворенні, побудові громадянського суспільства. І у свято рідної мови зауважила, що соціальні функції мови надзвичайно широкі.

— Дехто вважає мову лише засобом порозуміння між людьми. Насправді ж цим не вичерпується її значення. У мові нація закодовує всю свою історію, багатовіковий досвід, здобутки культури, духовну самобутність. Мова для кожного народу стає ніби другою природою, що оточує його, живе з ним всюди і завжди. Без неї, як і без сонця, повітря, рослин, людина не може існувати. Як великим нещастям обертається нищення природи, так і боляче б’є по народові зречення рідної мови чи навіть неповага до неї, що є рівноцінним неповазі до батька й матері.

Всі ми повинні берегти і примножувати рідну мову — це обов’язок кожної людини. Народ, який не усвідомлює значення рідної мови, її ролі в розвитку особистості, не плекає її, не може розраховувати на гідне місце в суцвітті народів, — наголосила Катерина Сичик.

У змісті книги є важливий розділ “Разом з “Просвітою”. Адже у “Просвіти” є багато друзів: відомих і непересічних особистостей, патріотично налаштованих людей, які не просто підтримують просвітянський рух, а й самі є ініціаторами загальноміських акцій та проектів. Серед них Галина Кульчинська, яка подякували усім просвітянам за небайдужість до сьогодення, за збереження самобутності, мови, традицій українського народу.

— Щоб бути просвітянином, не обов’язково мати квиток у кишені. Потрібно мати щирі переконання у серці. І не зраджувати цим переконанням — долучатися до всіх заходів, проектів, акцій, які проводить у місті патріотична громада. Відчувати власну причетність до творення сучасної історії. І мати в серці надію! — звернулася до учасників презентації заступник міського голови Рівного Галина Кульчинська.

Міст між просвітянськими поколіннями, діяльність яких висвітлена у збірнику, на презентації вибудували незмінний член “Просвіти”, почесна просвітянка, будівничий України Євгенія Гладунова-Борейко та голова ГО “Молода Просвіта” Людмила Грекул.

Віра об’єднує, любов допомагає подолати усі випробування, надія дозволяє повірити в диво, а весна завжди приносить оновлення сил, природи, України. “Я маю в серці те, що не вмирає”, — каже вустами Мавки геніальна Леся Українка в “Лісовій пісні”, літературно-музичну композицію якої представив присутнім зразковий театр читця “Едельвейс”, керівник Валерія Супонькіна-Лагнюк. У день свята про любов до Батьківщини співали свої найкращі пісні народне тріо бандуристок “Либідь” (керівник Уляна Дудас) та зразковий естрадний хор “Даренбі” МПК (керівник Ірина Шаульська). А додали зустрічі піднесений настрій та радісні емоції пісня “Ой, роде наш красний” у виконанні голови просвітянського осередку ДНЗ № 40 Ірини Кухарчук та вірш “Молюсь за Україну” у виконанні третьокласниці ЗОШ № 23 Марійки Ткач.

А в січні цього року Рівне ожило в календарі “Рівневзори”, що презентували просвітяни в музеї “Просвіти”. Там зібралися учні із шкіл міста, чиї малюнки стали ілюстраціями до сторінок просвітянського календаря “Рівневзори”. Календар створили до 100-річчя однієї з найстаріших громадських організацій України — “Просвіти”. На всіх сторінках — рідне місто, намальоване дитячими руками, щиро та з любов’ю. Учасники презентації гортали подарований їм як співавторам календар і згадували весняний день, 27 квітня 2017 року. Саме тоді в парку “Просвіти”, що в мікрорайоні “Північний”, більше двох сотень школярів стали учасниками рівнезнавчої раптівки “Рівне малює”, однієї з подій проекту “СімПод” у рамках загальноміського проекту “Рівне — місто унікальних подій”. Діти малювали ті куточки рідного міста, які їх найбільше вразили. Малювали пензлем і олівцями на альбомних листках, крейдою на асфальті. Створювали разом з учителями образотворчого мистецтва унікальне панно “Рівневзори”, на якому зображено символічне дерево рідного міста і визначні його місця.

Кращі роботи учнів рівненських шкіл укладено в календар “Рівневзори”. Ініціатором його створення стала Катерина Сичик, голова Рівненської “Просвіти”, заступник начальника управління освіти, а втілив цю ідею в життя завідувач навчального інформаційно-інноваційного центру Сергій Шнайдер зі своїми колегами.

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