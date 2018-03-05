Поетка мужності і боротьби

ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка спільно з “Українською Альтернативою”, іншими національно-патріотичними організаціями України в день 147-річчя Лесі Українки вшанували її пам’ять, побувавши на могилі та біля пам’ятника на бульварі її імені.

Про важливість Лесі Українки і її творчості для нації, її постаті, що є зразком борця за свободу й людську гідність, говорили відповідальний секретар ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка Микола Нестерчук, голова партії “Патріот” Микола Голомша, поет Петро Шульга. Народний хор “Гомін” ім. Л. Ященка виконав пісні на слова Лесі Українки.

Поділись і насолодись:

















