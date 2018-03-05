Звернення до українців

Юрій ГНАТКЕВИЧ

Зараз на сайті Київської міської державної адміністрації forum.kievcity.gov.ua триває голосування киян із приводу рішення Комісії з найменувань КМДА про перейменування площі Льва Толстого на площу Євгена Чикаленка. Російський граф і письменник має у Києві шість топонімів: вулицю, площу, станцію метро в центрі міста, а також дві вулиці та провулок у Деснянському й Дарницькому районах. Євген Чикаленко — ініціатор скликання, співзасновник і спонсор Центральної Ради, щедрий меценат, який профінансував усе українське національне пробудження того часу, не має навіть коротенького провулку.

Просвітницький Центр національного відродження ім. Євгена Чикаленка просить усіх українських патріотів зайти на сайт forum.kievcity.gov.ua та, зареєструвавшись там, проголосувати за площу Євгена Чикаленка й спонукати до цього своїх друзів, однодумців і знайомих. Зараз позиція голосування міститься аж на 5й сторінці сайта поруч із голосуванням за Дм. Донцова.