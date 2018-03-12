Століття знакових подій

Розробку герба на основі Володимирового тризуба доручили Василю Кричевському, який означив в українській історії ще одну, не менш важливу дату: 22 березня 1918 року постановою Центральної Ради Української Народної Республіки було затверджено підготовлені ним проекти Малого й Великого Герба, ескізи печаток та віньєток офіційних документів новоутвореної держави. Герби були у формі тризуба, оточеного вінком з оливкового листя на знак миролюбної політики.

Важко переоцінити вагомість державотворчої місії Кричевського, враховуючи те, що митець став одним із творців і національної банкноти — гривні. На початку 1918 року, згідно з “Тимчасовим наказом про випуск державних кредитових білетів УНР” Центральної Ради від 19 грудня (за ст. ст.) 1917 року, в державному обігу перебували перші українські грошові білети — карбованці. Однак використання для друку високоякісного, але звичайного паперу, робили їх вразливими до фальшування. Зважаючи на це, 1 березня 1918 року Мала Рада під головуванням Михайла Грушевського ухвалила “Закон про грошову одиницю, биття монети та друк кредитових державних білетів”, створивши нову грошову одиницю — гривню. Серед запроваджених банкнот (2, 10, 100 та 500 гривень) першою з’явилася банкнота номіналом 2 гривні, ухвалена до офіційного друку та розповсюдження за проектом Василя Кричевського.

У рік століття від часу знакових державних подій належить віддати шану несправедливо забутому генію української культури, що врештірешт повертається до національної плеяди сяйливих. Єдиний в Україні Музей мистецької родини Кричевських готує урочисті події з нагоди 100ліття з часу створення Василем Кричевським Національного герба України “Тризуб” та перших українських банкнот. В Опішному відбудеться презентація унікальної виставки перших грошових білетів Української Народної Республіки.

Жанна НЕВКРИТА,

інформаційна служба Національного музеюзаповідника українського гончарства