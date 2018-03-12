Творити українські орієнтації

20 січня 2018 року в Харкові відбулася чергова звітновиборна конференція Харківського обласного об’єднання ВУТ “Просвіта”. Головою організації обрали відомого у Харкові громадського діяча Анатолія Григоровича Сергієнка. Сьогодні Анатолій Григорович — гість редакції. Мова — про завдання Харківської “Просвіти”.

Непрості роки передували цій конференції. Революція гідності, Київський і Харківський євромайдани, підйом патріотичних настроїв. Але поряд із тим — оскаженілий спротив вузьколобих найманців, захоплення Харківської обладміністрації, спроба збройного захоплення приміщення Харківської “Просвіти”, підпалення документації тощо. Відвоювали, як змогли відновили. Зараз у приміщенні “Просвіти” поряд із нами працюють волонтери, які, попри негаразди (немає опалення, не дуже затишно…) щоденно готують необхідні на фронті речі. Ця хвиля честі, совісті, гідності вражає і надихає.

Перераховані події вплинули на організаційні прорахунки, а саме: невчасно проведена перереєстрація, корегування Статуту, відносини з податковою тощо. Але найважливішою проблемою залишається врегулювання питання приміщення. Нинішнє приміщення — комунальна власність міської ради, існують формальні борги і, попри все, що приміщення було і збережене, і частково відновлене силами просвітян та волонтерів — існує рішення суду (ухвалене до форсмажорних подій) про звільнення приміщення “Просвітою”. Ось такий стан справ був до конференції.

Тепер про приємне. Завдяки друзям і партнерамюристам вирівнюється ситуація у правовому полі; до співпраці з “Просвітою” долучилося багато науковців (зокрема кандидати та доктори наук — філологи, історики, літератори, представники театральних закладів, духовенства, краєзнавці, політологи, журналісти, екологи тощо), громадських діячів. Паралельно проводять просвітянські заходи серед молоді. Сподіваємося та навіть переконані, що власні зусилля та посильна допомога материнської організації — центрального проводу в Києві допоможуть підняти Харківську “Просвіту” на належну висоту.

До цієї короткої інформації про стан справ у Харкові додаю тези духовного наставника нашого, настоятеля храму Іоанна Богослова УПЦ Київського Патріархату Віктора Андрійовича Маринчака. Ці тези є своєрідною програмою діяльності Харківської (і не тільки) “Просвіти”.

З повагою до усього

українського народу

Анатолій СергІЄнко

Тези від В. А. Маринчака

Із врахуванням об’єктивних змін у житті суспільства, у зв’язку з активним розвитком громадського й культурного життя, появою нових інформаційних джерел і технологій з’являється потреба в оновленні діяльності Товариства “Просвіта”. Це Товариство, яке починало свою діяльність як Товариство української мови, повинно й надалі сприяти поширенню впливу української мови в суспільстві, розширенню сфер її функціонування, ознайомленню громадськості з українськомовною культурною продукцією тощо.

Маючи назву “Просвіта”, Товариство, безумовно, повинно здійснювати саме просвітницьку діяльність, розширюючи коло людей, активно (та й пасивно) долучених до спілкування українською мовою через український культурний контент, через осягнення наслідків культурної діяльності, які розглядаються змістовно як такі, що відбивають специфічні для української культури психологію, мислення, ціннісні орієнтації.

Отже, головна мета діяльності Товариства має бути пов’язана з популяризацією досягнень української культури, мистецтва, науки, літератури. Враховуючи те, що ми живемо в інформаційному суспільстві, треба, з одного боку, організовувати збір і систематизацію інформації стосовно досягнень у культурному житті, з іншого боку, налагодити поширення відповідної інформації через пресу, радіо, телебачення, інтернет, а також через просвітницьку діяльність у певному культурному центрі та в різних осередках, передусім у навчальних закладах. Товариство має при цьому виконувати функції насамперед організаційні:

1. Збирати (на постійній основі) інформацію стосовно культурного і духовного життя, досягнень у мистецтві, науці, художній літературі тощо в Україні загалом і особливо в Харкові, Харківській області і прилеглих областях.

2. Формувати, періодично оновлюючи, банк даних стосовно цікавих особистостей — митців, музикантів, літераторів, акторів, режисерів, перекладачів, критиків, вчених, насамперед мовознавців, літературознавців, істориків, культурологів, мистецтвознавців, а також релігійних діячів, нарешті краєзнавців, музейних працівників, екскурсоводів, з якими потрібно організовувати зустрічі, активне спілкування чи демонстрацію їхніх набутків на радіо, телебаченні, в пресі, інтернеті, в культурних центрах і осередках.

3. Налагодити зв’язки з культурними й науковими осередками, такими, як спілки художників, архітекторів, композиторів, письменників, як музеї (історичний, образотворчого мистецтва, літературний), як кафедри української мови та української літератури, історії України й україністики, як провідні бібліотеки чи книгарні для обміну інформацією, для залучення представників цих осередків до участі в тій чи тій формі в діяльності товариства.

4. Утворити культурний центр Товариства, де мають відбуватися засідання й конференції Товариства, різноманітні культурні й просвітницькі заходи: лекції, доповіді, виступи митців і музикантів, виставки, зустрічі з поетами, прозаїками, критиками, науковцями, де можуть організовуватися відвідини вистав, концертів, виставок, або ж екскурсії по Харкову і за його межами.

5. Домогтися появи регулярних колонок, рубрик, підбірок у пресі, регулярних радіо чи телепередач із матеріалами, підготовленими Товариством.

6. Створити сайт Товариства, який має наповнюватися максимально цікавою культурною, історичною, мовознавчою тощо інформацією із залученням до цього уже наявних матеріалів, що існують у вільному доступі, що можуть бути запозиченими з різних джерел — книг, журналів, газет. Дуже бажано мати авторські матеріали в текстовому вигляді або ж в аудіо чи відеозаписах — лекції, доповіді, промови, виступи вчених, громадських діячів, науковців, представників церкви, митців, музикантів, поетів, акторів тощо, насамперед з Харкова та області. На сайті мають бути відомості а) про роботу культурного центру Товариства; б) про заходи Товариства в різних осередках чи на різних майданчиках; в) про культурне життя міста (про виставки, концерти, фільми, вистави, конференції, виступи літераторів, про роботу творчих об’єднань, бібліотек, книгарень, загалом усіх осередків, де утворюється і поширюється український культурний контент). Сайт має поширювати своє розповсюдження через засоби інформації, соціальні мережі тощо.

7. Товариство має заснувати благодійний фонд чи просвітницьку фундацію для того, що мати можливість матеріально сприяти розвитку української культури, підтримувати цікаві проекти, надавати, можливо, стипендії, організовувати конкурси. Було б доцільно заснувати премію Товариства “Просвіта”, яка б надавалася особам чи колективам із Харкова й області, найбільш активним та успішним в утворенні українського контенту.