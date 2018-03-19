«Доки б’ються наші серця — звучатиме мова Кобзаря»

Світлана МАСЛОВСЬКА,

заступник голови Чернівецького ОО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка

Під таким гаслом у Чернівцях відбулося пам’ятно-урочисте зібрання-вшанування велета українського слова Тараса Шевченка. Буковинці ініціюють всеукраїнську акцію на захист української мови. Ініціатори та організатори заходу — обласне об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Т. Шевченка (голова О.Савчук), співорганізатор — ГО “Майдан” (голова ради Ю. Скорейко).

Перед початком мітингу митрополит Чернівецький і Буковинський УПЦ КП Данило, а також митрофорний просвітер Собору Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ о. Валерій відслужили молебень пам’яті за великого поета. Священнослужителі закликали буковинців єднатися навколо мудрого слова Шевченка, захищати рідну мову, яка потрапила в немилість у “своїй хаті”, не руйнувати, а будувати Українську Церкву, державу, бути гідними послідовниками Тараса.

Біля пам’ятника символу української національної ідеї нас було не тисячі, але справжність витала у просторі душі кожного, хто прийшов на зустріч із нашим національним “вирівнювачем хребта”. Бо на сторожі коло нас стояло слово…, бо минає 27 років, як маємо свою державу, а й досі шукаємо в собі ознаки “вертикалі”. За ними далеко не варто ходити, достатньо вдумливо читати “Кобзар” — і відповідь не забариться — “учітеся, брати мої, думайте, читайте…”

“…Його слово правди і віри має силу робити нас сильнішими — воно в строю з бійцями-героями війни на сході України, воно поруч з кожним із нас…” “…Він був поетом сильної лицарської нації і вірив у це та наближав її. Чи ми сповна віддаємося, щоб не почувалися духовними боржниками перед своїми дітьми?..”

“…На Майдані й на цій війні світ захоплюється нашим патріотичним духом, хто голіруч ішов на ворога. Але… щось трапилось… Не діждавсь волі України Тарас, і ми ходимо по колу…” “…Чому не потребують захисту іспанська, англійська, французька та, зрештою, російська мова, а наша — Шевченкова, не має ані домінування, ані поваги, як того заслуговує?..” “…Його “Кобзар” започаткував новий етап у розвитку української літератури і мови, а ми й досі не маємо українського Закону “Про державну мову”, яка нині є однією з головних складових національної безпеки…” “Президент Порошенко пропонує розробити 10-річну програму зміцнення державного статусу української мови, проте вона не матиме правової сили й не гарантуватиме захисту і зміцнення, тому вкрай необхідний Закон про мову…” Ось такі мовно-Шевченкові паралелі проводили просвітяни Буковини — доцент кафедри української літератури ЧНУ ім. Ю. Федьковича, голова ГО “Союз українок” Л. Бережан, голова обласної “Просвіти” О. Савчук, голова ГО “Майдан” Ю. Скорейко, учасник Революції гідності В. Любанець, учень Чернівецької гімназії (власними віршами) О. Фесюк, голова Заставнівської районної “Просвіти” С. Масловська. Саме питання про мову стало ключовим і вирішальним для направлення Звернення до Президента України, Кабінету Міністрів та Верховної Ради про прискорення ухвалення нового Закону “Про державну мову”. Тож учасники зібрання одноголосно затвердили “Звернення”.

Ми довго співали пісень на слова нашого пророка і мислителя, а перші партії хорового співу вели професіонали — хор “Гомін” та колектив “Козацькі берегині”.

Подібний сценарій Шевченкіани — Веукраїнської акції на захист рідної мови, яка триватиме до 31 березня, просвітяни Буковини пропонують колегам із інших областей. Так, ми мало сподіваємось на те, що на Звернення з кожного регіону України зважать вищі чини нашої влади. Але народовці (так колись називали просвітян) завжди стояли на сторожі Світла, Знань, Волі українців і з цієї дороги не зійдуть ніколи. “Та нехай собі як знають, божеволіють, конають, нам своє робить…”

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