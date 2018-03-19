Два національні рекорди до Шевченківського свята

ЛЬВІВ

Наталя ГУМНИЦЬКА,

Львів

День народження Тараса Шевченка Львівщина відзначила пісенним флешмобом. У Львові перед пам’ятником Кобзарю 9 березня 42 хорових колективи, 1080 хористів встановили одразу два рекорди — найбільша кількість хористів на одній локації та наймасовіше виконання творів на слова Тараса Шевченка “Заповіт”, “Думи мої” та “Реве та стогне”!!! Всього на Львівщині заспівало твори нашого Поета понад 200 хорів! Співали не лише хористи, а й усі численні учасники Шевченківського свята. Відбулося величне дійство єднання, відродження гідності й твердої віри, що “…на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люде на землі”, на нашій вільній українській землі! Завершилося свято конкурсом “двійників” Поета і вільним мікрофоном, перед яким читали вірші Тараса Шевченка усі, хто живе його талановитим словом.

До 205ї річниці народження Тараса Шевченка цю чудову ініціативу львів’ян варто поширити на весь український простір — в Україні та в країнах компактного проживання українців за межами держави. Залишилося запровадити нарешті ще одну важливу ініціативу — заснувати Інститут Тараса Шевченка за зразком таких інституцій в інших країнах, зокрема Інституту Гете у Німеччині. Це була б серйозна можливість для промоції української культури у світі на достойному рівні.