«Кобзаря», як і «Просвіти», ніколи не буває багато

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Богдан КРИЩУК,

кандидат педагогічних наук,

член правління Хмельницької міської “Просвіти”

Ми, українці, володіємо дивовижним Божим даром — даром самовідродження…

Іноді все здається безнадійним, наче ще трохи — і здійсниться Тарасове пророцтво:

Погибнеш, згинеш, Україно,

Не стане знаку на землі…

Схаменіться!

Це ніби імпульс до відродження, добрий і сильний історичний щиглик, що зобов’язує кожного з нас згадати:

А ти пишалася колись

В добрі і розкоші. Вкраїно!

Нам треба багато читати Шевченка, бо в його творах уся наша історія, та й причини наших подвигів і невдач. Сьогодні ми ще не маємо своєї правдивої української України, а тому саме “Кобзар” був, є, буде нашим дороговказом до її утвердження.

Україна завинила перед Шевченком…

Чому сьогодні наша освіта, реформованаперереформована, не програмує вивчення творчості Шевченка, як належало б?! Та жменька годин на уроках української літератури й приблизно не розкриває велич духу найдостойнішого з Українців!

Може, тому, що можновладці всіх часів і мастей боялися та й бояться величі Кобзаря? А раптом стануть національно свідомими ті, хто сумнівається у своєму українстві! Пожива для роздумів…

Достойно шанує Тараса Шевченка Хмельницьке міське Товариство української мови “Просвіта”, яке носить його ім’я. Цьогоріч учасникам відеолекторіїв, об’єднаних темою “Той, хто прорік націю”, стали військовослужбовці Національної гвардії, курсанти й офіцери НАДПСУ ім. Б. Хмельницького, поліцейські Хмельниччини.

Дуже важливим заходом став конкурс “Живи, Кобзарю, в пам’яті людській”. В Народному Домі “Просвіти” зібрались учні навчальних закладів Хмельницького, щоб прочитати вірші українських поетів, присвячених Тарасу Шевченку. Своєрідним епіграфом конкурсу читців стали слова Ліни Костенко: “Кобзарю! Знов до тебе я приходжу / Бо ти для мене совість і закон”.

Добре потрудились учні й вчителі, обираючи із сотень різних поезій багатьох авторів ті, що найбільше зачепили їхні душі.

Перемогли при виборі відомі й невідомі поети України та діаспори: Леся Українка, Леся Квіт, Леся ЩурХраплива. Звучала авторська поезія подільських поетів Володимира Олійника, Ольги Лихогляд, Ніни Шмурикової та інших.

Авторитетне журі визначило переможців.

Особливо проникливо та зворушливо прозвучав вірш Миколи Брауна “Він був як легенда, як притча”. А прочитала його учениця ЗОШ № 22 Діана Ратнікова, яка зовсім недавно переїхала з Криму.

Всі матимуть Дипломи учасників конкурсу та календарі до 150річчя Товариства “Просвіта” в Україні.

Переможцями стали:

Спеціальний приз – участь у програмі “Оберіг” Українського радіо “ПоділляЦентр” вибороли: Ратнікова Діана (ЗОШ № 22); Андрейко Орест (гімназія № 1).

1 місце — Чукань Ярослава (СЗОШ № 19), Бохонська Лілія та Холодюк Андріана (ЗОШ № 21); 2 місце — Колісник Віталіна (НВО № 5), Матюшко Максим (СЗОШ № 8), Мазур Сніжана (ЗОШ № 25); 3 місце — Шевчук Вероніка (гімназія № 2), Дацюк Анна (ЗОШ № 13), Корнійчук Ілля (НВО № 28), Садомська Віталіна (НВК № 31).