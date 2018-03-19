Просвітянину Миколі Чернявському — 150

Олег ОЛЕКСЮК,

голова Херсонського ОО ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка”, член НСПУ

Микола Федорович Чернявський народився 3 січня 1868 року у селі Торській Олексіївці (або Шаховій) Бахмутського повіту четвертою дитиною у сім’ї диякона. Через два роки його батька з диякона висвятили на священика й дали парафію у селі Новобожедаровці Слов’яносербського повіту. Навчався в Митякійській початковій народній школі, Бахмутській духовній школі та Катеринославській духовній семінарії.

З 1889 року вчителював у Бахмутській духовній школі. Саме 1889 року побачив світ і його перший вірш. 1895 року вийшла друком перша поетична збірка талановитого літератора “Вірші кохання”. Збірка стала надзвичайно популярною серед творчої інтелігенції. 1898 року поет подарував шанувальникам поетичну збірку “Донецькі сонети”. Після дванадцяти років учителювання 1901 року на запрошення Михайла Коцюбинського переїздить до Чернігова. З 1901го до 1903 року Микола Чернявський працював поруч із Михайлом Коцюбинським земським статистиком. У Чернігові заприятелював з Борисом Грінченком.

Уже 1903 року Микола Чернявський переїздить до Херсона, який стане для письменника рідним. Поетичною збіркою “Зорі” він розпочинає свій Херсонський період. Він став центром художнього руху південного містечка: переймається літературною, літературнопросвітницькою діяльністю. 1905 року завдяки зусиллям Миколи Федоровича у Херсоні виходять два літературні альманахи: “З потоку життя” та “Перша ластівка”. Перший набув загальнонаціонального розголосу і став помітною подією в художньому житті українського суспільства. У другому видрукувано твори молодих літераторів.

Микола Федорович Чернявський мешкав у будиночку на Пестелевському проїзді (нині — вулиця Перекопська). Сьогодні на будинку встановлено дві меморіальні таблички, присвячені Чернявському та Коцюбинському.

У буремний 1917 рік Микола Чернявський засновує та очолює товариство “Українська хата”. 1918 року з його ініціативи воно реорганізовується у відроджене товариство “Просвіта”, яке з 6 січня 1918 року очолює відомий поет, засновник кооперації на Херсонщині, знаний громадський діяч Іван Челюк. Микола Чернявський зі своїм побратимом Іваном Челюком проводять чимало українських культурнопросвітницьких заходів, які сприяють духовному відродженню на Херсонщині.

Під час недовгої на Херсонщині влади Української Народної Республіки 1919 року знаний просвітянин, фольклорист та музикант Андрій Грабенко стає головою Херсонської губерніальної управи, а його секретарем — Микола Чернявський. Це були перші державні службовці незалежної України на Херсонщині.

З 1917го до 1927 року Микола Чернявський активно працює викладачем у комерційному училищі, учительській семінарії, кооперативному та сільськогосподарському технікумах, соціальноекономічній профшколі та в Херсонському інституті народної освіти.

Для Миколи Чернявського як письменника найпродуктивнішим став 1920 рік: побачили світ три поетичні збірки, три прозові книги та два мемуарних видання. Книги мали надзвичайний розголос у мистецькому світі, певно, це і сприяло виданню в Харкові в кооперативному видавництві “Рух” 10ти томного зібрання творів Миколи Федоровича Чернявського. Вихід у 1927—1931 роках багатотомного зібрання його творів став помітною подією в українській літературі.

Давня дружба Миколи Чернявського з колишнім діячем Центральної Ради та Директорії Сергієм Єфремовим призвела до арешту письменника у жовтні 1929 року. Другий арешт — 1933 року. Тоді для працівників НКВС мотивацією слугувало таке шаблонне формулювання, як участь у “контрреволюційній діяльності”.

Утретє письменника заарештували 11 жовтня 1937 року. Цього разу слідство вибило ті показання, на які розраховувало. І хоча в радянські часи дату смерті письменника замовчували або ж вигадували неправдиву, нині на основі архівних документів ми можемо стверджувати, що трійка при УНКВС по Миколаївській області 27 листопада 1937 року в справі Миколи Чернявського винесла вирок — розстріляти. Миколу Федоровича Чернявського було страчено 19 січня 1938 року. На сімдесят першому році життя серце всесвітньо відомого поета, просвітянина, знаного громадського і політичного діяча, педагога, письменника Миколи Чернявського зупинилося.

Рішенням Миколаївського обласного суду від 23 червня 1956 року чесне ім’я письменника реабілітовано. Окремі видання Миколи Чернявського побачили світ уже після реабілітації.

За сприяння Херсонської обласної ради у видавництві “Наддніпряночка” готується до друку томик вибраних творів Миколи Чернявського із серії “Літературні скарби Херсонщини”. У Херсонській філії Видавничого Центру “Просвіта” готується до друку друге видання збірника оповідань Миколи Чернявського. Готують просвітяни Херсонщини низку заходів (науковопрактичні конференції, презентації, урочистості тощо) з ушанування великого патріота, адже розквіт таланту Миколи Чернявського припадає саме на період його життя на Білобережжі, у славному Херсоні.