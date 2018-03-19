КОЛОМИЯ

Галина ВОЛОЩУК,

викладач кафедри філології Коломийського навчальнонаукового інституту

Студенти та викладачі Коломийського навчальнонаукового інституту провели захід “Тарас живе і промовляє”, приурочений до 204ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.

На початку заходу звернувся до присутніх Преосвященний Владика Коломийської єпархії УГКЦ кир Василь Івасюк. Директор Коломийського навчальнонаукового інституту Юрій Плекан наголосив: “Широта політичного мислення, боротьба проти соціальної неправди і неволі, проти будьякого насильства над людиною піднесла Тараса Шевченка до вершин речника української нації. Шевченкове слово, його поетична мова запалювали та й запалюють серця мільйонів патріотичним вогнем. Поет оповив крилом слави українську історію. Метою творчих акцій, які ми проводимо, є уславлення великого українського поета, залучення студентської та учнівської молоді до його творчої спадщини, утвердження в незалежній Україні високих духовних ідеалів безсмертного Кобзаря”. Доцент кафедри філології, член НСПУ Микола Васильчук розповів про лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка, творчість яких пов’язана з Коломиєю, зокрема про Василя Герасим’юка, Романа Іваничука, Тараса Мельничука, Степана Пушика, а також зачитав поезію “Коломийська елегія” Василя Герасим’юка зі збірки “Кров і легіт”. Студенти напрямів підготовки “Філологія (українська мова та література)” та “Початкова освіта” Ольга Морочило, Вікторія Перегінець, Михайло Непийвода, Надія Тинкалюк прочитали улюблені вірші видатного поета. Присвяту Кобзарю продекламувала студентка 4 курсу напряму підготовки “Початкова освіта” Софія Дмитрук. Родзинкою вечора став виступ студентки Ірини Іллюк та вчителя початкових класів Коломийської СШ І—ІІІ ст. № 1 ім. В. Стефаника Елли Неміш, котрі виконали кілька пісень на вірші Кобзаря. Уривки з творів Тараса Шевченка декламували учні 4В класу Коломийської СШ І—ІІІ ст. № 1 ім. В. Стефаника.

Відомий український скульптор та художник Василь Андрушко поділився враженнями від перебування в СанктПетербурзі в будинку, в якому останні роки жив, творив і помер геній Тарас.

“Кожний, хто глибоко вивчає творчість Тараса Шевченка, неминуче переконується, що має вона світове значення. Твори Кобзаря перекладені всіма слов’янськими мовами, а також грузинською, вірменською, німецькою, англійською, французькою, датською, іспанською, румунською, італійською, угорською та іншими мовами. “Кобзар” Шевченка має планетарне значення, тому що українським словом уперше заговорили невідомі для елітарної культури світи, речником яких став українець”, — сказав доцент кафедри гуманітарноправових дисциплін Інституту управління природними ресурсами Євгеній Лепьохін, а також зачитав поезії Шевченка “Не завидуй багатому” та “І небо невмите, і заспані хвилі” німецькою мовою, переклад яких здійснив Іван Франко. Провідний бібліотекар Коломийського навчальнонаукового інституту Галина Гнатюк зацитувала уривок з повісті Шевченка “Художник”. Також на заході було представлено виставку “Шевченкіана” з приватної колекції коломиянки, голови “Союзу українок” Коломийщини Марії Гнатюк.