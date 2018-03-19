ЗВЕРНЕННЯ Чернівецького обласного об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка до Президента України Кабінету Міністрів України Верховної Ради України

28 лютого цього року Конституційний Суд України скасував Закон № 9073 “Про засади державної мовної політики”, так званий закон трьох “К” — “КремляКіваловаКолесніченка”, який ганьбив націю та заохочував русифікацію. Отже, зараз, доки не ухвалено новий закон, є ризик вважати чинним “Закон про мови” Української РСР 1989 року, який безнадійно застарів, містить чимало преференцій для російської мови, суперечить новому Закону “Про освіту” та не відповідає вимогам часу.

На превеликий жаль, наша країна досі не позбулася пострадянської спадщини домінування російської мови серед широких верств населення. А закон трьох “К” призвів чи не до повної румунізації частини Чернівецької області. Як наслідок — 60 відсотків школярів, які належать до румунських меншин, взагалі не подолали поріг “склав/не склав” з тестування з української мови, що порушує конституційне право дітей на вступ до українських вишів.

Отже, настає нагальна потреба ухвалення нового мовного закону. Чернівецька обласна “Просвіта” пропонує об’єднати кращі елементи із законопроектів №№ 5556, 5669, 5670д та вийти на консолідований Закон “Про державну мову” і таким чином захистити та значно розширити й закріпити використання української мови як державної у ВСІХ сферах життєдіяльності країни.

Чернівецьке ОО ВУТ “Просвіта” закликає Президента України, Кабінет Міністрів та Верховну Раду докласти всіх зусиль для ухвалення цього Закону вже у першому півріччі 2018 року, щоб якнайшвидше подолати правову невизначеність, аби уникнути спекуляцій навколо мови у час передвиборної кампанії в Україні.

Візьмімо за взірець наших відважних воїнів на сході України, які протистоять московській експансії. Ми теж маємо робити все можливе задля перемоги над російськомовною окупацією. Бо країна, в якій її громадяни не розмовляють державною мовою, не має національної ідентичності, а, отже, не має права на суверенітет. Не виняток, що мова може створити конфлікт, з якого народжується або злет, або падіння.

Ухвалено на урочистому зібранні Буковинської Шевченкіани

10 березня 2018 року