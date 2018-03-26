«…І будуть люди на землі»

Марина ГЕРЕЛЮК,

магістрантка кафедри музики ЧНУ імені Ю. Федьковича

Концерт із такою назвою, приурочений до 204-річчя від дня народження Тараса Шевченка та 150-річчю заснування Товариства “Просвіта”, відбувся в залі органної та камерної музики Чернівецької обласної філармонії ім. Д. Гнатюка.

Його підготували голова Чернівецького обласного об’єднання ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка, заслужений діяч мистецтв України Остап Савчук, заслужений артист України Іван Дерда, завідувач кафедри музики Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Вадим Лісовий. Ведуча концерту — Анжеліка Маріянчук.

Розпочався вечір твором Миколи Лисенка “Свято в Чигирині” з циклу “Музика до Кобзаря”. Неперевершений баритон Івана Дерди пролунав закликом по всій залі і привернув увагу кожного зі слухачів.

У програмі прозвучало 18 вокальних творів на вірші Тараса Шевченка: “Гетьмани, гетьмани”, “Чого мені тяжко”, “Доля”, “Минають дні”, “Мені однаково”, “Із-за гаю сонце сходить”, “Зацвіла в долині”, “Ой три шляхи широкії”, “Сонце заходить, гори чорніють”, “За думою дума роєм вилітає”, “Огні горять”, балада Гната з опери “Назар Стодоля” лібрето Л. Предславича, “Од села до села”, “Така її доля”, “По діброві вітер виє”, “Думи мої” композиторів М. Лисенка, Я. Степового, С. Воробкевича, К. Данькевича, Ю. Мейтуса, Л. Ржецької, К. Скорохода та Л. Остріна у виконані Івана Дерди під акомпанемент лауреата мистецької премії ім. Сидора Воробкевича Вадима Лісового.

Завершився великий сольний концерт твором Данила Крижанівського (обробка Віктора Косенка) “Реве та стогне Дніпр широкий”, під час якого зал разом із виконавцем заспівав стоячи.

Серед глядачів концерту були люди різного віку. Це ще раз доводить, що поезія Кобзаря невмируща. Вона житиме у поколіннях і залишатиметься затребуваною на всі віки.

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