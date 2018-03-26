Музей Полтавської битви започаткував просвітницький проект про інформаційну війну Московщини проти України

“Інформаційна війна московського царя Петра І проти гетьмана України Івана Мазепи: мова документів та експонатів Музею історії Полтавської битви”. Таку назву має науковий історикопросвітницький проект, який стартував у Музеї історії Полтавської битви. “Це лише один із перших заходів, присвячений інформаційній війні. Далі буде”, — запевняють у дирекції музею. Презентацію проекту відвідали журналісти, історикинауковці облцентру, працівники відділу культури і туризму міськвиконкому, активісти товариства “Просвіта”, ГО “ВелоПолтава” та Українського козацтва.

Військовим діям на полях битв передувала потужна ідеологічна кампанія. Війна, яку вів цар Петро І проти воєннополітичного виступу гетьмана Івана Мазепи за звільнення від Московії, відрізнялася від попередніх московськоукраїнських війн безпрецедентним пропагандистським супроводом. Так звану “війну маніфестів”, на жаль, українська сторона програла. Чому так сталося? На це запитання й спробували відповісти організатори заходу — співробітники музею. Один із кращих вітчизняних мазепознавців, заступник директора музею історії Полтавської битви з наукової роботи Людмила Шендрик, оперуючи документами — джерелами з монографій вітчизняних, польських, російських істориків (зокрема, й петербурзької дослідниці ТаїровоїЯковлевої), висвітлила такі моменти:

— причини переходу І. Мазепи на сторону Карла ХІІ;

— хто підтримав І. Мазепу в ухваленні рішення про вибір шведського короля як союзника?

— чи укладав І. Мазепа договір із польським королем Станіславом Лещинським?

— методи боротьби Петра І проти І. Мазепи, війна без правил;

— з якою метою була проголошена анафема І. Мазепі?

— позиція запорозьких козаків у подіях 1708—1709 рр.

А ще, повідомляє офіційна сторінка музею у Фейсбук, йшлося про медалі, медальйони, гравюри, живописні полотна у колекції музею історії Полтавської битви, які за часів Петра І використовували з пропагандистською метою як засіб впливу на свідомість людей. З їхньою допомогою творився імперський міф про “великого правителя”, який здобув блискучі перемоги.

Перший заступник голови Полтавського ОО товариства “Просвіта” ім. Т. Шевченка Олег Пустовгар зичив успіху проекту й подарував музею унікальне видання “Козацька старшина Гетьманщини. Енциклопедія”. Цю книжку професора Володимира Кривошеї видано на замовлення Українського інституту національної пам’яті (УІНП). Ця енциклопедія — розкішне поліграфічне видання, на 789 сторінках якого зібрано понад 14 тис. даних козацьких старшинполковників, сотників, Генерального військового суду та ін. “У часи російської і більшовицької окупації України тема генеалогії козаччини замовчувалася. Перші, хто почав її розробляти, — науковці з української діаспори, котрі мали доступ до багатьох архівів і дбали про збереження історії своєї етнічної Батьківщини. І ось цю естафету підхопив УІНП. “Просвіта” як громадський партнер УІНП на Полтавщині має честь поширювати цю Енциклопедію серед цільової аудиторії”, — повідомив Олег Пустовгар.

Пресцентр Полтавського обласного товариства “Просвіта”