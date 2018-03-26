Музей Полтавської битви започаткував просвітницький проект про інформаційну війну Московщини проти України

“Інформаційна війна московського царя Петра І проти гетьмана України Івана Мазепи: мова документів та експонатів Музею історії Полтавської битви”. Таку назву має науковий історикопросвітницький проект, який стартував у Музеї історії Полтавської битви. “Це лише один із перших заходів, присвячений інформаційній війні. Далі буде”, — запевняють у дирекції музею. Презентацію проекту відвідали журналісти, історикинауковці облцентру, працівники відділу культури і туризму міськвиконкому, активісти товариства “Просвіта”, ГО “ВелоПолтава” та Українського козацтва.
Військовим діям на полях битв передувала потужна ідеологічна кампанія. Війна, яку вів цар Петро І проти воєннополітичного виступу гетьмана Івана Мазепи за звільнення від Московії, відрізнялася від попередніх московськоукраїнських війн безпрецедентним пропагандистським супроводом. Так звану “війну маніфестів”, на жаль, українська сторона програла. Чому так сталося? На це запитання й спробували відповісти організатори заходу — співробітники музею. Один із кращих вітчизняних мазепознавців, заступник директора музею історії Полтавської битви з наукової роботи Людмила Шендрик, оперуючи документами — джерелами з монографій вітчизняних, польських, російських істориків (зокрема, й петербурзької дослідниці ТаїровоїЯковлевої), висвітлила такі моменти:
— причини переходу І. Мазепи на сторону Карла ХІІ;
— хто підтримав І. Мазепу в ухваленні рішення про вибір шведського короля як союзника?
— чи укладав І. Мазепа договір із польським королем Станіславом Лещинським?
— методи боротьби Петра І проти І. Мазепи, війна без правил;
— з якою метою була проголошена анафема І. Мазепі?
— позиція запорозьких козаків у подіях 1708—1709 рр.
А ще, повідомляє офіційна сторінка музею у Фейсбук, йшлося про медалі, медальйони, гравюри, живописні полотна у колекції музею історії Полтавської битви, які за часів Петра І використовували з пропагандистською метою як засіб впливу на свідомість людей. З їхньою допомогою творився імперський міф про “великого правителя”, який здобув блискучі перемоги.
Перший заступник голови Полтавського ОО товариства “Просвіта” ім. Т. Шевченка Олег Пустовгар зичив успіху проекту й подарував музею унікальне видання “Козацька старшина Гетьманщини. Енциклопедія”. Цю книжку професора Володимира Кривошеї видано на замовлення Українського інституту національної пам’яті (УІНП). Ця енциклопедія — розкішне поліграфічне видання, на 789 сторінках якого зібрано понад 14 тис. даних козацьких старшинполковників, сотників, Генерального військового суду та ін. “У часи російської і більшовицької окупації України тема генеалогії козаччини замовчувалася. Перші, хто почав її розробляти, — науковці з української діаспори, котрі мали доступ до багатьох архівів і дбали про збереження історії своєї етнічної Батьківщини. І ось цю естафету підхопив УІНП. “Просвіта” як громадський партнер УІНП на Полтавщині має честь поширювати цю Енциклопедію серед цільової аудиторії”, — повідомив Олег Пустовгар.
Пресцентр Полтавського обласного товариства “Просвіта”