Наші побратими зі США

Євгенія ГЛАДУНОВА,

Рівненська громадська організація ВУТ “Просвіта”

У Рівному почали гуртуватися в Товариство шанувальників української мови ще 1988 року, а вже до 1993 р. було створено велику організацію з філіями у районах, яка обрала історичну назву “Просвіта” ім. Т. Шевченка.

Процес духовного піднесення ширився за межами України. Наші друзі за океаном шукали шляхів до співпраці: створили сильну організацію у березні 1990 р., у яку влилися найактивніші вчителі, лікарі, юристи, підприємці, журналісти українського походження. На чолі Товариства української мови (Чикаго) стала професор Віра Боднарук. Її підтримав чоловік, доктор Богдан Боднарук (організаційний референт).

Подружжя Боднаруків ладнало сотні пакунків книг для українських бібліотек, університетів, обласних “Просвіт”. Перші книги від Віри та Богдана Боднаруків отримав голова “Просвіти” професор Борис Степанишин у серпні 1992 р. На основі цих видань закладено першу читальню “Просвіти” в Народному домі. Крім цього наші побратими збирають кошти для видавничої справи в Україні. З цією метою влаштовують вечірки, пікніки, ярмарки, печуть, шиють, продають українські страви, сувеніри.

Ці гроші переказують на підтримку Рівненської “Просвіти”, зокрема на книговидання. На одному із засідань ради відповідальним за видавничу справу призначили Михайла Борейка, самовідданого патріота, який і в Україні знаходить небайдужих людей для підтримки і популяризації української книги.

За благодійні внески видано книжки, що були заборонені за радянської влади, забуті й викреслені з культурного процесу, це зокрема “Кобзар”

Т. Шевченка 1840 року, “Енеїда” І. Котляревського за редакцією

Б. Лепкого 1922 року, “Юність Василя Шеремети” Уласа Самчука, “Правда Кобзаря” В. Барки, “Українські ночі, або Родовід генія” Є. Єнджеєвича, “Повісті та оповідання” І. Франка, “Голод 1933 в Україні” та багато інших. Із 1998 до 2015 року видано більше 50 книжок і майже всі фінансово підтримало подружжя Боднаруків.

Наші друзі мріють побачити землю, оспівану в піснях, розповідях, переказах батьків.

Уперше зустрілися з унікальним подружжям улітку 1996 р., коли вони завітали до Рівного. Ми показали їм наше місто, познайомили з активістами і нашою діяльністю, відвідали Острог, познайомили з ректором Острозької академії Ігорем Пасічником, який особисто провів екскурсію. Відтоді листуємося систематично. Щороку на Різдво, Великдень, День незалежності ми одержуємо теплі привітання з Чикаго або з Флориди від наших побратимів. Зі свого боку інформуємо їх про події в Україні. Час від часу нашу інформацію вміщують у газеті “Свобода”. Віра та Богдан не тільки допомагають Рівненській “Просвіті”, вони надсилають книги і кошти до Львова, Харкова, Києва, Чернівців, Чернігова, Одеси, Полтави, Сум, Тернополя та інших міст України. Надають кошти для стипендій здібним студентам із патріотичних родин в університетах Миколаєва, Києво-Могилянської та Острозької академій, студентам-переможцям творчих конкурсів, видавництву “Смолоскип”. Значну фінансову допомогу надали Острозькій академії на спорудження університетської бібліотеки.

У час російсько-української війни ці самовіддані люди підтримують фінансово лікування поранених воїнів, забезпечують одягом переселенців із Донбасу.

Український патріотизм — рушійна сила цих самовідданих людей. І вони не одні. Поряд із ними доктор В. Сіменович, благодійники Л. Куляс, О. Коновал (фундація ім. І. Багряного), Л. Еліяшевська та інші.

У США для наших земляків члени Товариства української мови проводять вечори “Поклін мові”, літературні вечори І. Багряного, Ю. Тарнавського, В. Махна, І. Франка, В. Стуса, Шевченківські вечори та вечори до Дня незалежності України та ін.

Про це можна прочитати у книжці “Мости в Україну”, — за словами Віри Боднарук, вони п’ять днів працюють для США, які стали для них другою батьківщиною, а два вихідних повністю присвячують Україні.