Шевченків березень

Тетяна БУДАР,

член НТШ, м. Бережани, Тернопільська обл.

9 березня із нагоди 204-ї річниці з дня народження славетного Кобзаря на площі Ринок м. Бережани священики різних християнських конфесій відслужили молебень. Представники влади й громадськості, учасники війни на сході України поклали квіти до підніжжя пам’ятника геніальному Поетові Тарасові Шевченку.

“Кобзареве слово вічне!” — під такою назвою в районному Будинку народної творчості відбулося Шевченківське свято, у якому взяли участь аматори сцени міста і району. Прозвучало чимало зворушливих пісень на вірші славетного сина України. Їх виконували народний аматорський хор “Просвіта”, солісти Лілія Слободна та Михайло Атаманчук (хормейстер Євгенія Біркова), народна аматорська хорова капела “Боян” (хормейстер Юрій Васенко), народний аматорський хор “Родоспів” с. Шибалин (керівник Юлія Бабухівська, хормейстер Юрій Васенко, концертмейстер Дмитро Загородній), жіноче вокальне тріо “Вишневий цвіт” (керівник — заслужений працівник культури України Зиновій Головацький), учасники зразкової вокальної студії “Арт-Крок” (керівники Роксолана та Роман Видиші) Анастасія Видой­ник і Аліна Кміта.

Зразковий аматорський драматичний театр “Зернятко” (керівник Галина Єлісевич) представив сценку “Тарасова доля”, зразковий аматорський хореографічний ансамбль “Водограй” (керівник Ольга Сорочан) — танець “Не шуми калино”. Сподобалась глядачам і літературно-хореографічна композиція “Плач Ярославни” за участю хореографічного колективу агротехнічного коледжу (режисер-постановник Леся Метельська, хореограф-постановник Христина Антонів). Шевченкову баладу “Утоплена” натхненно читала Галина Походжай. Завершилось дійство піснею на слова Великого Кобзаря “Реве та стогне Дніпр широкий” у спільному виконанні хорової капели “Боян”, хору “Родоспів” і всіх присутніх. Також цього дня демонструвалися вироби умільців нашого краю, зокрема виставки вишивок, експонатів місцевих музеїв, літературно-художніх видань на тему Шевченкіани.

У районній бібліотеці пошановувачі Шевченкового слова провели годину-роздум “Кобзар” у нашій оселі”. Учасники зустрічі читали улюблені твори геніального поета. Цікава вікторина переконала, що “Кобзар” є настільною книгою й повинен бути в кожній українській домівці. На годину поезії “Велич Шевченкового слова” завітали учні школи-інтернату. Присутні оглянули книжкову виставку — “Поклонімося Кобзарю”. Заходи до дня народження видатного українського поета відбулися у всіх селах краю.